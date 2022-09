Salvo Veneziano, un incendio distrugge la sua pizzeria: intossicata una donna di 85 anni

«Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività». Questo il testo a corredo di foto piuttosto forti che Salvo Veneziano ha postato sul suo Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato ai suoi follower quanto accaduto alla sua attività: un incendio ha colpito la sua storica pizzeria di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza.

Salvo Veneziano, un incendio distrugge la sua pizzeria

La carriera da imprenditore, oltre che pizzaiolo, di Salvo inizia 15 anni fa, quando dopo essere stato uno dei gieffini piu' amato dal pubblico grazie anche alle ospitate tv riuscì a mettersi da parte parecchi soldi per aprire il suo primo punto vendita. Non un dispetto fatto a Veneziano che ci tiene a precisare: «Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso». A cercare di ricostruire la dinamica ci sono le forze dell'ordine Come riportato da Il Cittadino di Monza e Brianza, le fiamme avrebbero iniziato a propagarsi nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre.

Cosa è successo

L’incendio (avvenuto alla sua Officina della Pizza di via Molino Arese in Frazione Molinella) avrebbe costretto gli occupanti dei quattro appartamenti al di sopra della struttura a evacuare le loro case. «Ieri è oggi un giorno da dimenticare». Difficile per Salvo riuscire anche solo a raccontare quanto accaduto. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo, fortunatamente il locale quando si sono accese le fiamme era chiuso e quindi all'interno non c'erano clienti.

Intossicata una donna

Un incendio in cui non si registrano vittime ma che non passa senza danni: la pizzeria è e una donna 85enne si è intossicata per il fumo proveniente dal locale in fiamme e trasportata per ulteriori controlli all’ospedale di Desio.

«Come sempre ci rialzeremo piu' forti di prima». Non si abatte Salvo Veneziano che è pronto a rimboccarsi le maniche e a ripartire.