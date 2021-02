Pietro Taricone avrebbe compiuto 46 anni: a Domenica Live il commovente ricordo dei compagni del Gf

Pietro Taricone, attore e concorrente del primo Grande Fratello, avrebbe compiuto il 4 febbraio 46 anni. Per ricordare la vita dell'attore e coinquilino del GF in studio a Domenica Live una reunion con alcuni dei concorrenti della prima edizione del reality, andato in onda ventuno anni fa.

Claudio Villa, scoop a Domenica Live: rintracciato ad Aprilia il figlio segreto, la reazione di Manuela

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Claudio Villa, scoop a Domenica Live: rintracciato ad Aprilia il... POOH Viola Valentino parla dell'ex marito Riccardo Fogli: «Noi... TELEVISIONE Live non è la D'Urso, Ivano dei Cugini di Campagna:... CANALE 5 Arianna David, ex Miss Italia, a Domenica Live: «Mazzate dal... IL PROGRAMMA Stasera in tv, Live Non è la D'Urso con Walter Zenga e...

Apre le danze Roberta Beta: «Ci rimase male, sperava di vincere. Quando finì in nomination con lui ricordo che dissi che comunque meritava di più lui di rimanere in studio. Anche perché tutti i presenti, e non, cospirarono contro di me» scherzano e litigano ancora come se fossero coinquilini a distanza di vent'anni.

Prosegue Lorenzo Battistello in collegamento da Barcellona: «Sia io che Pietro volevamo eliminare Roberta, ce la siamo giocata a carte, con carte fatte con lo smalto, ancora me lo ricordo. Tirammo a sorte e vinse lui. Ti avrebbe eliminato lui dal gioco Roberta, e così è stato».

Si aggiunge poi Marina La Rosa: «Il soprannome del Guerriero non è nato per caso. Lui era veramente un leader, sapeva di poter battere Roberta, e si è prodigato per la causa». L'ex concorrente indugia un po' sul triangolo sentimentale nato all'interno della casa, e dopo vent'anni arriva la verità sulla, da sempre così soprannominata, Gatta Morta: «In realtà mi sono sempre comportata bene, nonostante il nomignolo che mi hanno affibiato. Non ci siamo mai baciati, né prima né dopo. Che peccato, quanto era bono riguardandolo ora. Devi capire Barbara che in quella situazione io ero l'elemento disturbatore agli occhi della coppia. Cristina era molto innamorata di Pietro e vedeva in me una rivale. Lui mi disse di essere forte una volta uscita, perché me ne avrebbero dette di tutti i colori, e così è stato».

Cristina Plebani preferisce non parlare di Pietro, ma ha inviato un videomessaggio a tutti gli ex coinquilini, a cui ha dedicato un messaggio affettuoso: «Oggi è la giornata del ricordo, con gioia e dolore. Ma quando penso a voi mi ritengo una persona fortunata, ho vissuto un'esperienza incredibile. Rifarrei tutto uguale, con ognuno di voi nella Casa con me. Spero di rivedervi presto».

Dopo vent'anni che vita fanno i coinquilini della prima edizione GF? Quando uscirono dalla casa, data la novità e gli ascolti record del reality, divennero famosi in brevissimo tempo. Sulla cresta dell'onda, tra imitazioni e apparizioni televisive, ognuno dei presenti ha poi seguito un percorso diverso. I primi dieci inquilini della casa più spiata d'Italia sono ancora volti noti del piccolo schermo. Cristina Plebani, la vincitrice, dopo alcuni anni di popolarità è tornata alla sua vecchia vita, commessa di negozio e istruttrice di finess. Marina La Rosa è invece mamma a tempo pieno ma non ha abbandonato il mondo dello spettacolo, tra fiction, ospitate televisive, calendario e anche musica. Francesca Piri e Maria Antonietta Tilloca la notorietà non è mai interessata, e sono una avvocato e l'altra artista. Recentemente invece hanno varcato, per la seconda volta, la porta rossa della casa Sergio Volpini e Salvo Veneziano. Lorenzo Battlistello invece si è trasferito a Barcellona, dove gestisce due società di catering. A cambiare totalmente strada Rocco Casalino, all'epoca giovane ingegnere elettronico, dopo il GF giornalista politico e portavoce dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Giornalista freelance e speaker radiofonica Roberta Beta oggi è diventata apprezzata opinionista televisiva.

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA