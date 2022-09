San Giuliano Milanese incendio, il racconto di un dipendente: «Le fiamme sono partite da un macchinario. Ho soccorso i miei colleghi»

Sarebbe divampato da uno dei tre magazzini della Nitrolchimica l'incendio che sta devastando l'impianto dell'azienda a San Giuliano Milanese. È l'ipotesi di un dipendente, presente al momento dell'esplosione. «Non sono io a dover dire cosa è accaduto, ma credo sia divampato da un macchinario - si limita a dire - i feriti ci stavano lavorando e mi sono subito precipitato a soccorrerli».

Incendio San Giuliano, NitrolChimica distrutta: di cosa si occupa l'azienda, dai solventi ai rifiuti pericolosi

Il racconto di un dipendente

Una esplosione, per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto d'aria e dalle fiamme, che hanno sprigionato la colonna di fumo ancora visibile. È questa, secondo la polizia locale, la prima ricostruzione di quanto accaduto questa mattina a San Giuliano Milanese. L'esplosione è stata registrata poco dopo le 10, per la precisione alle 10.05. Un operaio, che si credeva disperso, è stato ritrovato illeso: si trovava al sicuro, in un'altra zona della Nitrolchimica. «Qui problemi di sicurezza non ce ne sono mai stati - dice un operaio, che chiede di restare anonimo - pericoli non ce ne sono mai stati».

Le forze dell'ordine hanno isolato la zona interessata dal vasto incendio divampato questa mattina a San Giuliano Milanese. Anche le aziende non interessate dalle fiamme sono state evacuate a scopo precauzionale. Un centinaio i vigili del fuoco al lavoro. La Croce Rossa ha allestito un punto di prima assistenza.

I feriti

Oltre al 43enne e al 57enne - trasportati in ospedale rispettivamente in codice rosso e giallo per ustioni -, sarebbe rimasto ferito anche un uomo di 37 anni. Secondo quanto riferisce Areu in una nota, quest'ultimo sarebbe stato portato in codice verde all'ospedale di San Donato per una lesione a una mano. Sul posto sono state valutate altre 15 persone che non hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul luogo dell'incendio rimangono un'ambulanza e un'automedica in prevenzione per assistenza sanitaria durante le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco.