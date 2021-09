Gf Vip, tutti contro Tommaso Eletti: «Diritti delle donne? Si pensa solo all'audience». E Alfonso Signorini già lo "difende"

Lunedì 13 Settembre 2021, 19:42

Rombo di motori, tutto è pronto per la partenza del Grande Fratello Vip. Un cast d'eccezione perchè a quanto ha detto il conduttore Alfonso Signorini quest'anno ha puntato tutto sui personaggi e tra i conquilini voleva solo un personaggio non "famoso". E su chi è ricaduta la scelta? Su Tommaso Eletti, preferito a Jedà, il toy boy di Vera Gemma. Il 21enne romano che di professione a parte essere appassionato di sport (spera di diventare un insegnante di snow board) finora ha dato solo dimostrazioni di essere un pariolino (cioè abitante del quartiere Parioli a Roma, che poi in realtà manco vive a Piazza Euclide ma bensì al Fleming) dalla concezione sull'amore abbastanza discutibile e anacronistica. Tommaso si è guadagnato la fama da "vip" dopo la sua partecipazione a Temptation Island con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Noti e super condivisi i siparietti in cui il giovane rimaneva sconvolto di fronte alle immagini della sua ex in bikini o che avvicinava il «suo corpo sacro» sui tentatori. Tommaso che pensava di aver trovato con Valentina la sua «bambola perfetta» dopo aver reso la vita della sua ex impossibile (a detta della stessa) per la sua ossessiva gelosia allontanandola dalla vita reale, di fronte alle immagini della ragazza che socializzava con i tentatori ha pensato bene di baciare in diretta e provarci con una delle ragazze che erano sull'isola sarda.

Tommaso Eletti: il caso mediatico

Al termine del programma che mette protagonista i rapporti di coppia, Tommaso è uscito con un palo grande quanto due no. Il primo di Valentina Nulli Augusti che alle immagini di un tradimento in diretta non ci ha pensato neanche un secondo a salutarlo, con eleganza perchè lei (vedendo anche il nick del suo profilo instagram) si definisce una principessa. E il secondo da Giulia, la tentatrice, che dopo aver capito che Eletti all'uscita dal reality ha provato a tenere i piedi in due le scarpe lo ha lasciato.

Perchè Eletti entrerà nella casa

E nonostante la "figuraccia" che Tommaso Eletti ha fatto e che ha fatto fare a tutto il genere maschile nell'unica sua apparizione televisiva che ha avuto (perchè solo Temptation Island ha fatto) Alfonso Signorini lo ha voluto nella casa. Al di là del fatto che oggi basta davvero poco per essere considerato "vip", è chiaro che il Grande Fratello Vip abbia scelto di puntare su Eletti per una semplice ragione: sperare che, con la sua grevità e la sua scarsa capacità dialettica, possa in qualche modo alimentare le dinamiche e, quindi ovviamente, la polemica. Tralasciando per un momento il fatto che i reality si dimostrano sempre capofila nel creare miti trash salvo poi riprenderli non appena – con scarso stupore – regalano proprio momenti trash, nel caso di Eletti la diatriba è soprattutto ristretta al fatto che sia un pessimo esempio comportamentale sia per gli uomini che vedono le donne come un oggetto da possedere sia per le donne che potrebbero rivedere in lui le esasperazioni della gelosia patologica di cui potrebbero avere sofferto in passato o addirittura potrebbero desiderare un amore così malato.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Alla discussione sulla partecipazione di Tommaso Eletti, però, si somma anche anche la dichiarazione di Signorini a Sorrisi e Canzoni che in merito al regolamento di questa sesta edizione del programma ha detto: le espulsioni saranno sempre valide per le bestemmie, ma più osservanti quando si parlerà di epiteti razzisti, omofobi o sessisti. «Saremo più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora, ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite». Potremmo stare qui giorni interi o forse mesi (e nel frattempo il Gf Vip sarebbe anche finito) a discutere su cosa sia più anacronistico e censorio tra un’espulsione di intenzione e un’espulsione di pancia ma, al di là di tutto, è evidente che questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà tra poche ore in prima serata su Canale 5 con un cast di 22 elementi, parte già con la quinta inserita.

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini

Ma la scelta è criticata da tutti e non è certo passata in sordina a Salvo Veneziano che si è scagliato a gran voce (social) contro Alfonso Signorini. A poche ora dall’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, Salvo è tornato all’attacco, scrivendo su Instagram: «Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo GF vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un altro reality nel quale é emerso per la sua eccessiva possessività patologica nei confronti del genere femminile». Sicuramente ha il dente avvelenato Salvo visto che lo scorso anno lo stesso era stato espulso dalla casa dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sessiste nei confronti delle influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Infine Veneziano ha concluso: «Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso Signorini».

Guendalina Tavassi, perchè ha paura di Tommaso Eletti?

Ma a Tommaso sembra scivolare tutto addosso nell'intervista rilasciata alla produzione del reality Eletti ha affermato: «Mi vedo a coltivare le mie passioni e spero di essermi trovato una donna che mi ama con la quale costruire una famiglia. Di sicuro mi vedo a vivere in America. Come mi presenterei in inglese? Nice to meet you, my name is Tommaso. Chi non vorrei mai trovare in casa...? Guendalina Tavassi. Non credo di trovare l'amore in casa, non ci faccio molto affidamento. A parte che mi sono appena lasciato dalla mia ragazza che ero molto innamorato, quindi non credo di potermi innamorare subito dopo, però l'amore non si cerca... se arriva non è che lo rifiuto». Ora al di là dell'italiano opinabile, ma la cultura può aspettare, queste dichiarazioni stridono un po' con le ultime diretti instagram in cui Tommaso stesso insultava la bionda e ormai, fortunatamente, rinata Valentina.

La replica

L’inaspettato e duro attacco di Eletti alla Tavassi non è affatto rimasto inascoltato. Guendalina è passata al contrattacco e ha rivelato retroscena inquietanti con il nuovo concorrente del GF Vip. ha infatti deciso di passare al contrattacco, rivelando un inquietante retroscena con protagonista proprio il nuovo concorrente del GF Vip. Dura l'accusa dell'influencer: Tommaso sarebbe ossessionato da lei. Questa ipotesi nasce dai tanti commenti, per lo più negativi, che il ragazzo le ha lasciato sotto i post e nelle IG Stories. A questo punto, la Tavassi ha raccontato di un retroscena abbastanza preoccupante, ma nulla di diverso da quello che ci si può aspettare da un personaggio del genere. In una delle tante critiche che il nuovo volto del GF Vip le ha lasciato su Instagram, Tommaso le ha rivelato di vivere dietro casa sua. Ai tempi quella rivelazione la fece preoccupare e non poco. Nonostante tutto, però, i due non hanno mai avuto modo di incontrarsi. Inoltre, Eletti negli ultimi tempi sta facendo parecchio discutere di sé. L’ultima polemica che l’ha visto protagonista riguarda una rivelazione fatta da Deianira Marzano. Stando a quanto dichiarato dall’influencer, fonti vicine a Tommaso avrebbe “scroccato” le vacanze ai suoi amici e di dovere a loro molti soldi.

Non ci resta che... attendere

Scontato che di fronte a tutto ciò Signorini dovesse anticipare che questa edizione sarà più elastica e tollerante perchè diversamente un Tommaso Eletti non sarebbe potuto entrare. Non ci resta che capire se a creare il trash sarà un incontro-scontro tra Eletti-Tavassi o tra i due ex fidanzati Tommaso e Valentina, anzi magari al giovane "vip" sarà riservato l'All In e potrà far parlare di sè grazie a entrambe. Non ci resta che attendere qualche ora.