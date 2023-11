Rosa Perrotta ospite da Monica Setta: «I miei guadagni da influencer? Fino a 4000 euro a post, ma subisco cattiverie». Utenti scatenati: «Ma chi è questa?»

Rosa Perrotta ex di Uomini e Donne ospite a Generazione Z, la sua ospitata scatena la polemica. Si racconta su Rai 2 l'influencer dicendo come è cambiata la sua vita (e anche i suoi guadagni) dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi avvenuta nel 2007. «Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità. Dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa».

Rosa Perotta in tv, la sua vita dopo U&D

Ed è proprio a Uomini e Donne che Rosa ha trovato l'amore. Nel programma di Canale 5 la Perotta ha conosciuto Pietro Tartaglione, suo attuale compagno e padre dei suoi 2 figli. «Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione né dell’amore della mia vita, ero presa da altro». Rosa infatti non aveva nessuna intenzione in quel pertiodo di una storia: «Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata».

La svolta lavorativa

Da quell'esperienza la sua vita è cambiata: ha trovato l'amore e ha cominciato a guadagnare (tanto) lavorando sui social. «Io non ne avevo nessuna conoscenza e da neofita ho iniziato a fare questo lavoro.

Quanto guadagna

Quando Monica Setta ha incalzato sulle cifre e le ha chiesto “è vero che si arriva a guadagnare anche tre mila euro a post?” Rosa Perrotta ha confermato. «I compensi sono alti, fino a 4mila euro a post, ma ci sono cattiverie che devo subire. E quello che fa più male sono i commenti sui miei figli. Gli haters possono fare male, specialmente quelli che toccano i bambini».

L'ira del web

Il programma di Rai2 ha condiviso sui Instagram uno stralcio dell'intervista della Perotta e gli utenti si sono scatenati. «Ma chi é questa ragazza per essere intervistata? Mah..» si è domandata un’utente. «Questa ospitata davvero non credo l’abbia voluta tu. Grande caduta di stile» è stato un altro parere. «Io questi frutti non li conosco» si legge. Ma c'è anche chi la conosce e l'applaude (virtualmente).