Morto Riccardo Laganà, il consigliere Rai stroncato da un arresto cardiaco: aveva 48 anni

È morto Riccardo Laganà. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018 Laganà era stato eletto componente del cda dall'assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021.

Peppino Gagliardi, morto il mito della musica napoletana

La carriera

In Rai nel 1996, era tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma.

L'arresto cardiaco

Scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il Consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il rappresentante. Era stato confermato al suo secondo mandato nel CdA Rai.'L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la 'suà Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblicò. Così la Presidente Rai Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Roberto Sergio si fanno interpreti del cordoglio del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di tutti i lavoratori Rai per la morte di Riccardo Laganà