Riccardo Fogli, la verità sull'addio ai Pooh: tutta “colpa” di Patty Pravo. Età, vita privata, mogli e figli dell'ex frontman della band

Riccardo Fogli è un cantautore e bassista italiano. È noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 nonché per aver vinto il 32º Festival di Sanremo e la prima edizione del reality show Music Farm. Stasera in tv, andrà in onda per la prima volta su Rai 1 un docufilm sulla celebre band italiana dal titolo Pooh-Un attimo ancora. Vediamo chi è Riccardo Fogli.

Valerio Negrini, perchè lasciò i Pooh? Età, vita privata e malattia: tutto sul “papà” della band

Riccardo Fogli, chi è

Riccardo Fogli è nato il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in provincia di Pisa. (ha 75 anni). Da sempre appassionato di musica, Fogli ha iniziato a dedicarsi a questa arte grazie all’intuizione di una delle sue insegnanti. Così ha iniziato a suonare nei ritagli di tempo col sostegno di suo padre Dante e di sua mamma Meri. Professionalmente, però, si è dedicato ad altro così da potersi mantenere gli studi. Tra i vari lavori fatti c’è anche quello di gommista. Nel 1963 Fogli entra come bassista in una band chiamata The Slenders & Tony Rio e due anni dopo il gruppo viene scritturato da Leo Wächter. Nel 1965 la band si esibisce al Piper Club di Milano. Durante l’esibizione a Milano, Fogli incontra la prima formazione dei Pooh. I musicisti della band chiedono al giovane bassista di entrare nella loro formazione in sostituzione di Gilberto Faggioli.

Red Canzian, età, mogli, figli e malattia: chi è il bassista dei Pooh. Stasera in tv (su Rai1) il docufilm sulla band italiana

L'addio ai Pooh

Nel 1966 Riccardo Fogli è entrato a far parte dei Pooh come bassista. Nonostante all’inizio abbia avuto un ruolo marginale, ha portato importanti canzoni per la band come ad esempio Nel buio. A questo punto è riuscito a conquistare il ruolo di leader vocale diventando nel 1970 unica voce della band. Sono nate così le prime incomprensioni e le prime lotte per la leadership che lo hanno portato alla fine a lasciare il gruppo nel 1973. La scelta di Riccardo Fogli di intraprendere la carriera da solista derivò anche dal consiglio di Patty Pravo che all’epoca era sua amante. È tornato nei Pooh nel 2016 in occasione della reunion per i 50° anniversario. E ora a Sanremo 2023.

Stefano D'Orazio, come è morto? La lunga battaglia contro la malattia, età, vita privata e carriera del batterista dei Pooh

Vita privata: dalla turbolenta storia con Patty Pravo alla giovanissima moglie

La vita sentimentale di Riccardo Fogli è stata piuttosto frizzante. La storia più importante per il gossip è stata quella con Patty Pravo. Un amore che ha compromesso la sua presenza nei Pooh e causato la prima crisi con la moglie Viola Valentino (sposata nel 1071). La storia con Patty Pravo non finì bene e Fogli è tornato con la moglie fino al 1992, quando si è scoperto che il cantante aspettava un figlio da un’altra donna, Stefania Brassi, conosciuta nel 1992. Alessandro Sigfrido, è nato nel 1993. Tutto questo ha causato la fine del matrimonio con Viola Valentino.

Pooh-Un attimo ancora, stasera in tv in prima visione il docufilm della band: il racconto di 50 anni di storia della musica italiana (e dei protagonisti)

Chi è la moglie

Attualmente è sposato con la modella, 32 anni più giovane di lui, Karin Trentini. Dall’unione con la Trentini è nata la sua seconda figlia, Michelle, nel 2012. Poi per Riccardo Foglia rriva la pagina, ancora da scrivere dei reality: così il musicista partecipa a l?isola dei famosi e quest'anno anche al gf vip dove viene eliminato dopo qualche ora dal suo ingresso per una presunta bestemmia.