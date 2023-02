Valerio Negrini, perchè lasciò i Pooh? Età, vita privata e malattia: tutto sul “papà” della band

Valerio Negrini è stato un paroliere e batterista italiano, noto per essere il fondatore nonché l'autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh. È considerato il fondatore del complesso: nel 1962 conosce Mauro Bertoli con cui forma i Jaguars, il primo nucleo di quello che nel 1966 diverrà il complesso dei Pooh. È tra i principali artefici dell'entrata nel complesso di Roby Facchinetti e Dodi Battaglia. Stasera in tv andrà in onda su Rai1 lo speciale Pooh-Un attimo ancora dedicato alla storica band italiana. Vediamo chi è Valerio Negrini.

Valerio Negrini, chi è il papà dei Pooh

Valerio Negrini nasce a Bologna il 4 maggio 1946 da Luciana, casalinga e Cesare, ex capo partigiano, nome di battaglia Rino. Batterista - e talora voce solista - dei Pooh fino al 1971, dopo aver ceduto le bacchette e la batteria a Stefano D'Orazio si dedicò solo alla stesura dei testi delle canzoni, attività che aveva curato già dalla pubblicazione del primo album. Il suo partner più assiduo nella composizione è sempre stato Roby Facchinetti, in coppia con il quale compose alcune centinaia di canzoni di cui molte di successo. Fino al 2009 rimase noto come il quinto Pooh.

Perché lasciò la band?

Al momento in cui Negrini lascia l'organico si stabilisce che continuerà ad essere paroliere del complesso. A partire dal 1975 si divide il compito con Stefano D'Orazio, che l'ha sostituito alla batteria. Resta comunque l'autore di quasi tutti i singoli di maggior successo. Dal momento che i Pooh iniziano ad autoprodursi (1976), il controllo di Giancarlo Lucariello viene meno, sicché i testi di Valerio Negrini cambiano radicalmente e tornano ad orientarsi liberamente in diverse direzioni. È tra l'altro sua l'idea di intitolare il famoso album Poohlover in questa maniera.

Vita privata e morte

L'artista muore il 3 gennaio 2013 a Trento, a causa di un infarto. Il 7 gennaio viene allestita, al Teatro della Luna di Assago, la camera ardente aperta al pubblico; alla cerimonia privata sono presenti, tra gli altri, i Pooh e D'Orazio. Era padre di tre figlie: Alice (1979), Linda (1990) e Ginevra (2006). Dal 1995 era sposato con Paola Racca. Si era dichiarato "ateo praticante".