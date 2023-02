Dodi Battaglia, età, vita privata, la morte della moglie, i figli e la carriera: tutto sul chitarrista dei Pooh

Dodi Battaglia, all'anagrafe Donato Battaglia, è un chitarrista, cantautore e compositore italiano. Chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista europeo" conferito dal giornale tedesco "Die Zeitung" nel 1981 e da parte della rivista "Der Spiegel" nel 1986. Stasera in tv, su Rai 1 in prima serata andrà in onda Pooh-Un attimo ancora, il docufilm sulla band che ha fatto la storia della musica italiana. Ma vediamo chi è Dodi Battaglia.

Dodi Battaglia, età e carriera

Donato Battaglia, in arte Dodi, nasce il 1º giugno del 1951 a Bologna (ha 72 anni), nel quartiere Mazzini, in una famiglia di musicisti: il nonno suonava il mandolino e il pianoforte, lo zio la chitarra e il padre il violino. dai 5 ai 12 anni frequenta una scuola di musica in cui studia fisarmonica. Suonando la fisarmonica per la nonna in quel periodo malata, in seguito ripresasi, Dodi percepisce per la prima volta cosa significhi suonare ispirati, un sentimento che non lo abbandonerà più. Successivamente passa allo studio della chitarra. Grazie all'apprendimento iniziale, che gli dà la base per sviluppare la sua sensibilità di musicista, a poche ore dall'acquisto, il piccolo Donato già si orienta sulla chitarra. Cominciando a frequentare i ritrovi musicali di Bologna, entra a far parte di alcune band tra cui "I Rigidi", i "Meteors" (complesso spalla di Gianni Morandi) e "I Judas", complesso alternativo bolognese, rivale cittadino dei futuri Pooh quando alle origini ancora si chiamavano "The Jaguars". La militanza nei Pooh Grazie al cantante dei "Rigidi" Enrico Marescotti che lo segnala al paroliere dei "Pooh" Valerio Negrini, nel 1968 dopo le dimissioni del chitarrista Mauro Bertoli, a Dodi è proposto di entrare nella formazione dei Pooh. E da allora incassa solo successi.

Le collaborazioni

Sebbene il suo nome sia legato indissolubilmente alla storia dei Pooh, Dodi ha anche collaborato con molti altri artisti, oltre ad aver portato avanti progetti da solista. Tra i big con cui ha collaborato ricordiamo Vasco Rossi, in successi come Una canzone per te, Va bene, va bene così e Toffee. Poi con Delia Gualtiero, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Irene Fargo, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini, Riccardo Fogli, Massimo Ranieri, Giorgio Faletti, Fiorellino e Al Di Meola.

Mogli e separazioni

Il musicista e cantante dei Pooh si è sposato tre volte. La prima moglie Louise Van Buren, una discendente dell’ottavo presidente americano, Martin Van Buren. Il secondo matrimonio, invece, è stato quello con Alessandra Merluzzi, pilota triestina. Il loro matrimonio è finito tra liti e accuse. Infine, il terzo e ultimo matrimonio è stato quello con Paola Toeschi, attrice e scrittrice scomparsa il 6 settembre 2021 a 51 anni a seguito di una lunga malattia. Ha avuto anche una relazione con Loretta Lanfredi da cui ha avuto il terzo figlio.

Figli

Il cantante dei Pooh ha quattro figli. Le prime due, Sara Elisabeth e Serena Grace, sono nate rispettivamente nel 1975 e nel 1977 dal matrimonio con la prima moglie, Louise Van Buren. Il terzogenito si chiama Daniele Battaglia, nato nel 1981 dalla relazione con Loretta Lanfredi. Oggi Daniele è radiofonico, cantante e conduttore televisivo. Nel 2010 ha partecipato e vinto la settima edizione del reality show di Rai 2 L’isola dei famosi ed è tornato nel programma qualche anno più tardi nel ruolo di inviato. Infine, la quarta figlia è Sofia, nata nel 2005 dall’attrice Paola Toeschi. Dodi è anche diventato nonno nel 2009 di Victoria, figlia della primogenita Sara Elisabeth.

La (falsa) parentela con Imma Battaglia

Della famiglia di origine del cantante non si sa molto, ma erroneamente negli ultimi tempi circola la notizia che Imma Battaglia sia la sorella di Donato. Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita.

Curiosità

Dodi ha cantato e suonato a fianco di Roby Facchinetti, Red Canzian e Stefano D’Orazio fino al momento dello scioglimento della band, avvenuto nel 2016. Due anni fa ha perso la moglie a causa di una grave malattia, un tumore al cervello. Tra le sue passioni più grandi ci sono i go kart. Spesso si diletta a correre sui kart per beneficenza collaborando con l’associazione Kart No War, affiliata a Rock no War.

Instagram

Il chitarrista vive a Bologna. Profilo Instagram: dodibattaglia. Per vent’anni ha corso molte competizioni automobilistiche nella categoria turismo. Ha due lauree honoris causa, inerenti al mondo della musica.