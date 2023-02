Red Canzian, età, mogli, figli e malattia: chi è il bassista dei Pooh. Stasera in tv (su Rai1) il docufilm sulla band italiana

Red Canzian, pseudonimo di Bruno Canzian è un compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico italiano. Conosciuto principalmente per essere stato bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016 nonché autore insieme a Valerio Negrini e Stefano D'Orazio di una parte delle canzoni del gruppo, nel corso della sua carriera ha pubblicato anche tre dischi da solista: Io e Red (1986), L'istinto e le stelle (2014) e Testimone del tempo (2018). stasera in tv, su Rai1 sarà trasmesso il docufilm Pooh - Un attimo ancora. Vediamo meglio chi è Red Canzian.

Red Canzian, età e famiglia

Red Canzian nasce il 30 novembre 1951 a Quinto di Treviso da Giovanni e Caterina Schiavinato, in una villa nobiliare in cui la sua famiglia, economicamente non agiata, viveva insieme ad altre. Trascorre l'infanzia a Quinto e l'adolescenza a Treviso. Nel cuore del periodo beat ha iniziato ad avvicinarsi alla chitarra, partecipando anche ad alcuni contest musicali in Veneto. Dopo averlo sentito cantare, alcuni amici lo ha convinto a entrare nella band dei Prototipi. La formazione ha cambiato poi nome, per volere del produttore Pino Massara, diventando Capsicum Red. Nel 1971 la partecipazione a Festivalbar, dove ha incontrato i Pooh.

L'incontro con i Pooh

Successivamente, a causa del servizio di leva, alcuni componenti del gruppo sono costretti a lasciare e il gruppo dei Capsicum Red si scioglie. Red milita per un breve periodo negli Osage Tribe, dopodiché partecipa al provino per entrare a far parte dei Pooh. Il 15 febbraio 1973 viene convocato dai Pooh, che stanno cercando un bassista per sostituire Riccardo Fogli e hanno già visionato più di trecento musicisti. Il provino avviene nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio in cui c'era una parete con tantissimi rotoli di carta igienica e proprio per questo di buona acustica. Red si presenta senza basso, tuttavia c'è un Fender bianco lasciato da Fogli: pur non avendo mai suonato il basso, Red dimostra di possedere talento, e da quel giorno entra a far parte dei Pooh. Tre settimane più tardi avviene il cambio con Riccardo e, dopo un po' di prove a Roncobilaccio e un paio di concerti al Sud, debutta con una tournée negli Stati Uniti, coi pezzi in scaletta imparati a furia di sentire le cassette del gruppo. Al ritorno dagli USA, viene ufficialmente ammesso nel gruppo.

Mogli e figli

Red Canzian ha avuto relazioni con alcune delle più grandi artiste italiane: Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Il primo matrimonio è arrivato nel 1986, con Delia Gualtiero, sua compagna dal 1980, da cui si è poi separato nel 1992. I due hanno avuto una figlia, Chiara, che ha intrapreso la carriera musicale come cantante. Con la figlia Chiara e il figliastro Philipp incide nel 1998 il singolo Il calcio del sorriso, inno della squadra di calcio del Treviso. Il 9 luglio 2000 ha sposato Beatrice ‘Bea’ Niederwieser, che ha un figlio, Philipp Mersa (nato nel 1982). Il figliastro di Red ha debuttato come batterista, e ha un nome d’arte: Phil Mer. Tutta la famiglia lavora insieme: Chiara come cantante, insieme a Red; Phil come batterista; e Beatrice che si occupa della regia dei suoi concerti. Red Canzian vive insieme alla sua splendida famiglia in una meravigliosa villa sulle sponde del Sile, a Sant’Elena di Silea (in provincia di Treviso), luogo in cui è nato e cresciuto.

Curiosità

Nel 1992, complice un libro sui bonsai comperato in autogrill, diventa un appassionato di questo settore e decide di pubblicare un manuale sulla coltivazione dei bonsai. Nel 1997 invece raccoglie le sue esperienze personali e le sue conoscenze sui fiori spontanei in un altro libro. Dopo essere stato vegetariano per 13 anni, dal 2009 è diventato vegano per motivi etici.

La malattia

Nel 2015 Red è stato operato d’urgenza, lo ha raccontato lui stesso: «Ho avuto una dissecazione aortica. Praticamente mi è scoppiata la aorta. Ogni ora perdi il 20% delle possibilità di vivere. Cerano tre possibilità su cento di salvarsi. È stato un miracolo. Sono quelle cose che succedono perché c’è un percorso tracciato. Doveva andare così».