La regina Elisabetta e il regalo speciale ai sudditi per la Pasqua: ecco di cosa si tratta. La sovrana d'Inghilterra ha fatto un dono ai suoi sudditi in occasione delle festività. Si tratta di una tradizione della famiglia reale, che si rinnova ogni anno nel giorno del giovedì santo. Come riporta People, la regina ha distribuito al popolo sacchettini di monete in quantità pari alla sua età. Si tratta del rito del Maundy Money, in italiano denaro benedetto.

Il prossimo 21 aprile, la regina Elisabetta compirà 93 anni. Per questa ragione ha regalato a 93 donne e 93 uomini due sacchettini. Uno rosso contenente una moneta da 5 sterline coniata per il 200esimo anniversario della nascita della Regina Vittoria e una moneta da 50 penny con il volto di Sherlock Holmes e un sacchettino bianco con monete in argento per un valore di 93 penny.



Ogni anno la regina visita una cattedrale del regno per la distribuzione dei regali. Si tratta di una sorta di benedizione pasquale. E i sudditi apprezzano: «God save the queen».

