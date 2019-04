Meghan Markle, royal baby in arrivo? L'indizio sugli spostamenti della Regina Elisabetta

Meghan Markle potrebbe stare per partorire in questi giorni. I rumor si fanno sempre più insistenti: la Regina Elisabetta infatti è andata ad assistere alla cerimonia della lavanda dei piedi del giovedì santo nella cappella di San Giorgio, all'interno del castello di Windsor, non lontano da Frogmore Cottage, la casa in cui si sono trasferiti Harry e Meghan.

E, visto che sembra che Meghan Markle abbia deciso di partorire in casa, questo potrebbe essere un indizio che il nuovo royal baby sarebbe in arrivo. Quel che sappiamo finora è che Meghan ha detto no a una serie di tradizioni per la nascita dei pargoli reali: non vuole il team medico della Regina in sala parto e non si presterà alla foto di rito con il neonato come quelle di Kate Middleton. Quando il piccolo nascerà, probabilmente la notizia trapelerà solo dopo qualche giorno. E chissà che Harry e Meghan non decidano di condividere le sue foto sul loro profilo Instagram creato da poco.



Ultimo aggiornamento: 13:15

