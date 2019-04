Meghan Markle di nuovo su Instagram? Le prove del suo ritorno in incognito

O il titolo o i social network. L'ultimatum imposto a Meghan Markle prima del matrimonio con il principe Harry l'ha costretta a rinunciarei ai suoi profili su Instagram, ma la duchessa di Sussex potrebbe essere tornata sul web in incognito. Secondo alcuni, ci sarebbe lei dietro la pagina @SussexRoyal. Del resto ha sempre avuto un talento da imprenditrice digitale. Insomma, si diche che Meghan Markle è tornata su Instagram.

​«Meghan Markle ha già partorito», il secondo indizio arriva dalla pagina ufficiale della coppia reale

Prima di entrare a far parte della famiglia reale, l'ex attrice americana aveva passione per i social network. I suoi profili erano seguitissimi, ma per "amore" ha oscurato prima il blog di lifestyle "The Tig" e poi gli account. Stando a quanto riportato da People, la duchessa potrebbe aver fatto il suo ritorno sul web, anche se per adesso in incognito.

Fino a un po' di tempo fa news e immagini della coppia erano diffuse dalla pagina @KensingtonRoyal, divisa con Kate e William. Ora è nato un profilo indipendente. Tre gli indizi secondo cui alla guida ci sarebbe proprio la duchessa.

In primo luogo le didascalie scritte in forma americana. Nell’ultimo post, dove ringrazia i fan per le donazioni, spiccano i termini «organization», invece che «organisation», e «re-energized» al posto di «re-energised».

Non solo la zeta, ma anche il riferimento alla moneta statunitense. nella frase «Che tu abbia donato 5 dollari o 10mila sterline». I pannolini, inoltre, sono chiamati «diapers», mentre in Inghilterra è molto più diffuso «nappies».

L'account, infine, fa ricorso alle emoticon e dimostra abilità e confidenza con il mezzo. Senza dimenticare che Meghan è al termine della gravidanza e a riposo forzato. Dovrebbe aver molto tempo a disposizione per "smanettare".

Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA