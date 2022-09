Regina Elisabetta, la diretta. Media inglesi: «Carlo III domani proclamato Re, oggi il discorso in tv»

Elisabetta II è morta, un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito, i Paesi dell'ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla regina dei record, spirata a 96 anni nell'amata residenza scozzese di Balmoral, con attorno i quattro figli e i familiari più stretti: a cominciare dal primogenito ed erede al trono Carlo, che a 73 diventa infine re con la seconda moglie Camilla al fianco elevata a regina consorte. La figlia di Giorgio VI ha chiuso gli occhi per sempre nell'anno del Giubileo di Platino, 70esimo di un'era iniziata nel lontano 1952, e a 18 mesi dalla scomparsa dell'inseparabile. La Gran Bretagna e il mondo intero si preparano a dare l'ultimo saluto a Sua Maestà con un cerimoniale che inizierà già oggi e durerà 10 giorni, fino alle esequie solenni nell'abbazia di Westminster e la sepoltura nella cappella reale di St Georgès Chapel, nel Castello di Windsor.

La diretta

Ore 07.10 - Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha espresso le sue condoglianze alla famiglia reale britannica per la morte della regina, che ha definito una perdita per la comunità internazionale. «Appresa la notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II del Regno Unito, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale britannica, al governo britannico e al popolo del Regno Unito», ha affermato il premier in una dichiarazione. «La morte di Elisabetta II, che ha guidato il Regno Unito, è una grande perdita non solo per il popolo britannico ma anche per la comunità internazionale», ha aggiunto, prima di ricordare i legami che uniscono Giappone e Regno Unito.

Ore 05.19 - Carlo III sarà formalmente proclamato re del Regno Unito domani, secondo quanto riportato oggi dal Times. Indicazioni precedenti prevedevano che la proclamazione avvenisse oggi. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.