Carlo III, l'affetto (e una prima apertura) per Harry e Meghan: «Continueranno la loro vita oltreoceano»

L'amore per Camilla e il rapporto con i figli. Il primo discorso da Re di Carlo III, nel giorno seguente la morte della Regina Elisabetta, è carico di affetto familiare, anche nei confronti di Harry e Meghan, dopo lo strappo che ha contraddistinto gli ultimi anni della Royal Family. L'apertura non poteva che essere per la madre che ha indossato la corona per 70 anni: «Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione», ha detto in un giorno di «profonda tristezza e dolore». «Alla mia cara mamma - ha aggiunto - mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio semplicemente dire questo: grazie. Grazie per il vostro amore e devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che avete servito così diligentemente in tutti questi anni: possano voli di angeli cantare al tuo riposo».

Harry e Meghan

Le parole per Harry e Meghan suonano come una prima apertura, per i quali ha ammesso di «provare affetto» sperando che «continuino a costruire la loro vita oltreoceano».

Carlo III e l'amore per Camilla

Al suo fianco a guidare la monarchia ci sarà la moglie, alla quale ha dedicato parole dolcissime, che ha nominato sua regina consorte. È un «momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo». Lo ha detto Carlo III nel suo primo discorso alla nazione da re.

L'erede al trono

Poi l'erede William che dal padre ha preso anche i titoli di principe di Galles e sua moglie Kate principessa. «William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni».