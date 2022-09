Venerdì 9 Settembre 2022, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 17:56

William contro Carlo III. Era una delle voci di corridoio che circolava nei tabloid e tra i commentatori più fantasiosi che avevano predetto una possibile "guerra" tra padre e figlio per il trono alla morte della Regina Elisabetta. Un'ipotesi smentita dalla realtà: William, 40 anni compiuti il 21 giugno, sembra essere in perfetta armonia con il padre Carlo affianco al quale ha acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più importante, in un ruolo di co-reggenza.

William e Kate ora sono Duchi di Cornovaglia

Anche se non diventerà re nell'immediato, per William la morte della nonna-regina significa un cambiamento di ruolo importante: da ieri è formalmente il delfino di casa Windsor, primo nella linea di successione alla corona dietro Carlo, nuovo re 73enne con il nome di Carlo III. Al titolo di duca e duchessa di Cambridge, lui e la consorte Catherine (il diminutivo Kate è in archivio da tempo nei comunicati ufficiali, per ragioni di rispetto) si sono già visti aggiungere quelli di duca e duchessa di Cornovaglia. Titolo quest'ultimo riservato a Camilla, che ora però è diventata regina consorte.

Incognita invece per il titolo di Principe di Galles: dovrà essere il re (precedentemente erede) a nominare William. Una nomina che secondo i commentatori potrebbe arrivare anche molto presto. Carlo aveva ricevuto il titolo qualche anno dopo l'ascesa al trono della madre Elisabetta nel 1952, ma l'investitura solenne formale (avvenuta nel castello gallese di Caernarfon Castle) fu rinviata al 1969, quando raggiunse i 21 anni, quella che era considerata la maggiore età.

Carlo e William e lo "scontro" con Harry e Megan

Carlo III e l'erede William sembrano essere allineati anche sulle questioni più "spinose" della casa reale: i problemi legali di Andrea, terzogenito e prediletto di Elisabetta II, e la "battaglia" con i ribelli Harry e Meghan. Per quanto riguarda Andrea, fratello di Carlo, William si è battuto particolarmente per escluderlo da ogni ruolo di rappresentanza reale, anche in virtù del coinvolgimento nello scandalo sessuale del caso Epstein.

Il nuovo ruolo di William

Se durante gli ultimi anni il primogenito di casa Windsor ha avuto un ruolo di co-reggenza insieme al padre ora "uscirà" ufficialmente dall'ombra, affincando in maniera più esplicita il re. Il suo ruolo - dicono i commentatori - sarà anche quello di assicurare una ventata di gioventù a un sovrano salito al trono ormai in età avanzata (seppur con un programma tutt'altro che conservatore). Un ruolo importante, proprio per assicurare la continuità e la stabilità della monarchia, che per anni si è appoggiata sull'icona di Elisabetta II e che ora rischia di diventare più debole che mai.