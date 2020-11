Elisabetta non abdicherà a favore di Carlo nonostante il Covid. Il suo staff: «Sarà Regina a vita»

La regina Elisabetta, 94 anni, non ha intenzione di abdicare a favore del figlio Carlo, 71enne. Per adesso, causa Covid-19, ha sospeso i suoi impegni fino a quando non terminerà l'emergenza. Tuttavia la monarca non ha alcuna intenzione di cedere la corona al primogenito. La regina ha in programma di continuare ad esercitare i doveri reali anche dopo il suo giubileo di platino, ovvero i 70 anni sul trono, nell'estate del 2022.

La monarca britannica servirà il suo paese "per tutta la vita", hanno rivelato i suoi collaboratori. È anche desiderosa di riprendere i compiti a tempo pieno il prima possibile. Il suo staff spera che un nuovo vaccino contro il coronavirus consentirà alla regina di tornare ai normali doveri già l'anno prossimo. Un aiutante ha detto: "Lei è ansiosa di tornare alla normalità".

Inoltre, alcuni assistenti anziani hanno rivelato che Sua Maestà non ha intenzione di ritirarsi. Tuttavia, sembra che il monarca non abbia intenzione di consentire al principe Carlo di subentrare dopo il suo 95° compleanno ad aprile. Un altro aiutante ha detto: “Non ci sono piani per una reggenza. Non ci sono discussioni che io sappia relative a una successione. Dipende interamente dalla regina, monarca che chiede ad altri membri della famiglia di sostenerla nel suo lavoro". Tutto questo avviene mentre iniziano i preparativi per quella che dovrebbe essere la festa nazionale per celebrare i 70 anni della regina sul trono, nel 2022.

