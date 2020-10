Il principe Filippo arrabbiato con Harry e Meghan. Ecco cosa si nasconde dietro il rapporto gelido con il nipote

Il principe Filippo è molto, molto arrabbiato con suo nipote Harry e con la nuora Meghan, tanto che i loro rapporti sarebbero ormai freddi e distanti. A svelare i sentimenti più nascosti dei reali inglesi è la biografa dei Royals, Ingrid Seward. I libri verità sui reali d'Inghilterra fioccano ma l'ultimo in ordine di tempo scritto dalla Seward svelerebbe le reazioni di nonno Filippo all'uscita plateale del principe Harry dalla Royal Family.

Il principe Filippo si sarebbe «allontanato» dal principe Harry e da Meghan Markle proprio dopo il grande shock della partenza della giovane coppia e sarebbe infuriato per il «comportamento alieno» di suo nipote. afferma l'esperto reale

In un’intervista a Vanity Fair, la biografa ha rivelato che il Principe Filippo, 99 anni, sarebbe più che altro «arrabbiato» con la moglie del nipote Harry. La colpa di Meghan sarebbe stata quella di non aver voluto sacrificare la propria vita, in favore di quella del marito principe. «Credo sia rimasto molto deluso dal comportamento della Duchessa del Sussex, perché sa quanti sacrifici ha fatto in passato per sostenere la monarchia. Meghan doveva mettersi da parte come aveva fatto lui» ha dichiarato la Royal Watchers. La Seward ha anche ricordato di quando il Principe Filippo fece un richiamo a Lady Diana, madre di William e Harry, per le stesse motivazioni. Insomma secondo il Duca di Edimburgo, reale di vecchio stampo, non bisogna prevalere sui propri consorti nati col sangue blu.

Il duca di Edimburgo infatti ha rinunciato alla sua carriera navale per sostenere la regina, quando salì al trono nel 1952, ed è rimasto quindi «sgomento e profondamente sconvolto» per la “Megxit”, l'uscita della giovane coppia dalla casa reale. Secondo Ingrid Seward all'inizio al principe Filippo «piaceva abbastanza» Meghan, ma ora la paragonerebbe a Wallis Simpson, la donna che innescò la crisi di abdicazione quando nel 1937 sposò l'allora re Edoardo VIII.

Perché Meghan non può semplicemente rinunciare alla sua carriera di attrice, sostenere suo marito e sostenere la monarchia? E' questa in sostanza la domanda che arrovella il marito della regina Elisabetta. «Non riesce a capire perché lei non possa sostenere Harry e aiutarlo invece di far prevalere sempre e comunque la sua posizione».

