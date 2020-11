Regina Elisabetta, morta l'amica intima Lady Shakerley: aveva organizzato la sua festa di compleanno

Lady Elizabeth Shakerley, cugina e amica intima della Regina Elisabetta, è morta all'età di 79 anni. Se ne è andata - fanno sapere i media inglesi - nelle prime ore di domenica 1 novembre e lascia una figlia e due nipoti. Lady Sharkeley era un'organizzatrice di eventi: ha fondato la società Party Planners nel 1960, con cui ha curato personalmente numerose feste della famiglia reale.

Lady Shakerley è nata nel Castello di Windsor nel 1941 dal visconte Thomas Anson e sua moglie, Anne Bowes-Lyon. Quest'ultima in seguito divenne la principessa Anna di Danimarca, quando si risposò in seguito al divorzio con il visconte Anson nel 1948. Fra gli eventi importanti pianificati da Lady Shakerley ci sono il matrimonio di Sting, la festa per il 70esimo compleanno di Margaret Thatcher e la festa per l'80esimo compleanno della regina.

