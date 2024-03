Martedì 26 Marzo 2024, 14:11

Re Carlo e la regina Camilla parteciperanno alla messa della domenica di Pasqua questo fine settimana nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, come confermato oggi da Buckingham Palace. Gli assistenti reali hanno anche rivelato che la coppia sarà "accompagnata da altri membri della famiglia reale", anche se non sono stati forniti nomi specifici. La decisione di Carlo di partecipare è considerata significativa visto che il re ha deciso di partecipare nonostante il suo trattamento contro il cancro.

Kate Middleton, la telefonata di Harry e la risposta di William: ecco cosa si sono detti (e perché non si incontreranno a maggio)

Come sta Carlo



Re Carlo, attualmente sottoposto a chemioterapia, continua il suo recupero dall'intervento chirurgico subito a gennaio. Secondo quanto riferito, ha espresso il desiderio di tornare agli eventi reali, ma l'apparizione di domenica sarà il primo impegno significativo del monarca dopo la diagnosi di cancro a febbraio. Il re è stato visto oggi per la prima volta da quando la principessa del Galles ha rivelato la propria diagnosi di cancro. Carlo è stato visto lasciare Windsor e arrivare a Clarence House, dove ha salutato i sostenitori. Il re continua a svolgere i suoi compiti di capo di stato dietro le mura del palazzo, conducendo udienze e riunioni del Consiglio privato.



Kate e William assenti

Alla domenica di Pasqua saranno assenti Kate e William. Il Principe e la Principessa del Galles e i loro figli George, Charlotte e Louis non saranno presenti poiché trascorreranno insieme le vacanze ad Anmer Hall, la loro casa di campagna. Carlo e Camilla andranno al servizio del Mattutino di Pasqua - come è ufficialmente noto - che durerà un'ora dalle 10:45 alle 11:45, secondo la cappella. William dovrebbe tornare ai doveri pubblici dopo che i suoi figli saranno tornati a scuola, quindi dopo le vacanze di Pasqua. Per ora, continuerà a dividersi tra il sostegno alla moglie e alla famiglia e il mantenimento dei suoi doveri ufficiali, come ha fatto da quando Kate è stata operata a gennaio.

Quando tornerà Kate

Non è noto per quanto tempo Kate riceverà le cure, ma tornerà a partecipare agli eventi solo quando si sentirà in grado di farlo, seguendo i consigli dei medici. L'impegno di Carlo la domenica di Pasqua sarà visto come una mossa per rassicurare il pubblico dopo la notizia scioccante di Kate. Sebbene il servizio di Pasqua si svolge all'interno del parco del castello, il re e la regina verranno visti arrivare e sono spesso osservati dal personale che vive a Windsor, che di solito si riunisce su una riva erbosa nelle vicinanze o osserva dalla propria porta di casa. Alla cerimonia dello scorso anno, il re e la regina erano presenti insieme alla principessa Anna, al principe Andrea, al principe Edoardo, a Sophie e al vice ammiraglio Sir Timothy Laurence.