Sabato 3 Dicembre 2022, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 19:09

Quando la regina Elisabetta si era ritirata dagli incarichi importanti lasciando Carlo ad occuparsi della maggior parte degli affari dopo la morte del Principe Filippo, Carlo stesso non era in grado e non voleva occuparsi delle richieste del figlio Harry. E quando Elisabetta ha chiesto a suo figlio ed erede al trono perché accettasse e-mail e non telefonate da Harry, si dice che Carlo abbia risposto: «Perché non sono una banca».

Queste le rivelazioni che arrivano dalle stanze di Buckingham Palace: «La defunta regina era sempre felice di parlare con Harry, ma quando lui chiedeva soldi lei diceva: «Perché non parli con tuo padre?». In effetti, i membri della famiglia, incluso William, avevano smesso di parlare con Harry quando avevano saputo del suo contratto per il libro, temendo che ciò che avevano detto potesse finire stampato.

«Harry non sta bene come le persone sono portate a credere. Voleva soldi» rivela The Sun. Oggi Harry e Meghan affermano di essere finanziariamente indipendenti dopo aver lasciato i doveri reali per vivere in America, dove hanno stretto accordi multimilionari con Netflix e Spotify. Harry ha ricevuto un anticipo di 17,5 milioni di sterline per il libro di memorie dal titolo Spare, che uscirà il 10 gennaio, come parte di un contratto di quattro libri da 35 milioni di sterline. Presumibilmente ha anche un lavoro come Chief Impact Officer per l’azienda della Silicon Valley Better Up.

Ma ha criticato suo padre nell’intervista di Oprah Winfrey nel marzo 2020, sostenendo di essere stato «letteralmente tagliato fuori finanziariamente». Questo nonostante i registri finanziari del palazzo mostrino che suo padre gli ha dato 2 milioni di sterline nell’anno finanziario 2020/21.

Ma gli ultimi documenti mostrano che Carlo non ha pagato soldi dai fondi del Ducato di Cornovaglia nell’ultimo anno. Ma Harry e Meghan hanno costi vertiginosi tra cui pagare le guardie di sicurezza, onorare il loro mutuo da 9,5 milioni di dollari a Montecito e una predilezione per i jet privati.

La famiglia reale è stata scossa questa settimana quando Netflix ha pubblicato un trailer di 60 secondi per la docuserie in sei parti della coppia chiamata Harry & Meghan. Gli addetti ai lavori ritengono che il trailer sia stato deliberatamente mandato in onda per sabotare o tendere un’imboscata al viaggio di tre giorni del Principe e della Principessa del Galles a Boston questa settimana. William e Kate infatti sono lì per i suoi programmi di finanziamento Earthshot Prize da 50 milioni di sterline giunti da tutto il mondo per aiutare a salvare il pianeta. Un deputato conservatore ha definito “patetici” il duca e la duchessa del Sussex dopo il loro attacco di Netflix ai reali.