Principe Harry, ennesima umiliazione nel Giorno della Memoria

La corona donata dal Principe Harry in occasione del giorno della memoria è stata rimossa dall'esposizione ufficiale delle ghirlande reali di Poppy's (celebre fabbrica di ghirlande commemorative inglese).

Da quando il Principe Harry ha lasciato il Regno Unito, la sua reputazione, almeno nella terra natia, è andata scemando, e oggi – a pochi giorni dal Remembrance Day – è giunta una notizia che suona come l’ennesima umiliazione per il duca di Sussex. Il Giorno della Memoria in Inghilterra è una ricorrenza molto sentita, ha luogo l’11 novembre e rende omaggio alle vittime della Prima Guerra Mondiale (e non solo), terminata proprio in questa data nel 1918.