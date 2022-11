Harry, star della tv britannica rivela: «Con lui il bacio più appassionato della mia vita»

«Con il principe Harry il bacio più appassionato della mia vita». La rivelazione ai tabloid britannici è della 51enne, (tredici hanni in più di Harry), Catherine Ommaney. Chi è? Britannica, è un'affermata interior design di Londra, ma deve la sua popolarità per essere stata protagonista di alcuni reality, anche nella tv americana, a partire da The Real Housewives of Dc. Negli Stati Uniti si era trasferita nel 2008, dopo avere sposato il suo secondo marito Charles Ommaney.

Eleonora Sirabella, la vittima della frana di Casamicciola e l'ultima chiamata la padre: «Aiuto». Ma l'uomo è stato bloccato dal fango https://t.co/7xQmM9ZHLm — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) November 27, 2022

Regina Elisabetta II, come è morta? «Aveva un cancro». L'indiscrezione che smentisce il certificato ufficiale

Catherine Ommaney ha due figli

Secondo The Sun Catherine Ommaney ha divorziato dal secondo marito nel 2010, ha due figli da un precedente matrimonio. In una intervista al quotidiano, la Ommaney, parlando del libro in cui Harry citerà le sue vecchie fidanzate ha spiegato che non si aspetta di leggere il suo nome. Scrive The Sun: «Parlando della loro storia, Catherine ha detto di aver avuto il "momento della mia vita" nel 2006 con il principe. Le ha dato il "bacio più appassionato che abbia mai avuto" dopo essersi incontrati all'Art Bar di Londra. Ha anche detto che lei ed Harry si sono comportati come adolescenti con baci appassionati durante gli appuntamenti, anche posando insieme per una foto in una vasca da bagno».

Wags inglesi scatenate sulla nave da crociera: champagne, miniabiti e selfie sexy per festeggiare il 6-2 sull'Iran

Harry aveva una relazione

Nel 2006 Harry era impegnato in un'altra relazione con Chelsy Davy e Catherine non ricorda se Harry avesse preso una pausa con la sua ragazza di allora. «Dubito che sarò nel libro di Harry perché un principe non può scappare con una madre di due figli di 34 anni, semplicemente non è la cosa giusta». Il racconto a The Sun di Catherine prosegue spiegando: «Lui aveva solo 21 anni quindi, una relazione era la cosa più lontana dalla mia mente. Ma quando tutti hanno iniziato ad andarsene verso le 23, Harry ha indicato una delle tre Range Rover parcheggiate fuori e ha detto: "Sali con me", cosa che ho trovato molto lusinghiero. Siamo stati portati, con le guardie del corpo, al nightclub Eclipse a South Kensington e accompagnati al piano di sotto nell'area VIP». Ancora: «Siamo andati in un altro club ma dopo mezz'ora ho detto a Harry "Sto morendo di fame, mi fai un buon panino con il bacon?", lui ha risposto: "Faccio un eccellente panino al bacon" e siamo tornati a casa del suo amico a Chelsea. Harry e io abbiamo condiviso una sigaretta sui gradini fuori e lui si è davvero aperto con me».

Re Carlo «abbandonato e tradito»: adesso i loro rapporti potrebbero peggiorare ulteriormente

Successivamente sono entrati in casa e, dopo il famoso panino, hanno iniziato scherzosamente «a giocare a combattere». «Penso che stavamo lottando a fasi alterne per circa 15 minuti quando gli ho detto che dovevo andare a casa. Fu allora che mi sollevò dal pavimento per la vita e mi tenne contro il muro. Mi ha dato il bacio più incredibile e appassionato che abbia mai avuto in vita mia. Sono rimasta assolutamente senza parole». Poi Harry ha riaccompagnato a casa Catherine, altro bacio di buona notte, i due si sono rivisti alcune volte in alcuni bar riservati. Infine, la relazione si è interrotta e si sono rivisti solo nel 2009 alle Barbados, a una partita di polo. Catherine era però sposata con il suo secondo marito. «Harry ha superato le sue guardie del corpo per darmi un bacio e un abbraccio e abbiamo avuto una bella conversazione. Col senno di poi è un peccato che non siamo potuti rimanere amici».

Rimpianti? «Se Harry attraversasse la porta qui ora, probabilmente mi darebbe il cinque e sono sicura che ci incontreremo di nuovo, perché il mondo è un posto piccolo. Spero che Meghan si prenda cura di lui e non gli auguro altro che felicità e successo perché è un essere umano molto coraggioso, carismatico, incredibilmente divertente, intelligente e adorabile». In fondo - a parte la famiglia reale, i reality, le sale vip, i bar esclusivi di Londra, le guardie del corpo, gli autisti, le partite di polo alle Barbados - una storia come tante.

La furia di Re Carlo: «Ha staccato il lavandino dal muro»