Kate Middleton dimessa dalla clinica: è tornata a casa. L'annuncio: «Continuerà la sua degenza» (e potrebbe rivelare i dettagli sul suo intervento)

Dopo quasi due settimane di ricovero, Kate Middleton è stata dimessa dalla clinica. Lo ha annunciato Buckingham Palace: «La principessa del Galles è tornata a casa per continuare la sua degenza. Sta facendo progressi». Kate, 42 anni, era ricoverata dal 17 gennaio alla London Clinic dove ha subito un intervento chirurgico per un non meglio precisato problema all'addome che però - stando a quanto trapela sulla stampa britannica - presto potrebbe essere rivelato. Ora dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo. Nella stessa clinica è ricoverato da tre giorni re Carlo III, sottoposto nel fine settimana a un'operazione di routine alla prostata.