«Come hanno fatto a rendere non sexy Ryan Gosling?»: la prima foto dell'attore in versione Ken delude le fan

«Come hanno fatto a rendere così terrificante uno dei divi piu' sexy di Hollywood?». La prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken nel prossimo film di barbie ha mandato su tutte le furie i fan. E come dargli torto? Chi lo ricorda come un rubacuori in Notebook e La La Land si dovrà ricredere. Anche un uomo come Rayan, se mal conciato (ma tanto mal conciato) può perdere di fascino. Capelli ossigenati con immancabile riga laterale, abbronzatura arancio da california dream man, muscoli in vista e un outfit che lo fa sembrare un tronista appena reduce di Uomini e Donne. Gilet strappato e jeans con boxer in vista il tutto in denim. Certo ai suoi piedi sono cadute tutte le Barbie della storia: da barbie cuoca a barbie ballerina passando per barbie scalatrice, nuotatrice e anche l'infermiera non ha resistito. Ma uscendo dal set (e dal fantastico mondo rosato della bambola iconica) su Twitter gridano allo scempio.

Rayan Gosling la sua versione di Ken non convince

«Oh, i miei occhi. Come mai? Come sul serio perché? Dove posso firmare la petizione per riavere Ryan Gosling di "Crazy, Stupid, love"?» e ancora «Ryan Gosling è un bell'uomo naturale, non aveva bisogno della pelle arancione e dei capelli biondi esagerati. Si spera che questo significhi che il suo personaggio aveva un ego enorme e che cambierà». Quindi se la foto di Morgot Robbie sulla sua cabriolet fucsia ha acceso il web lo stesso non si può dire della prima apparizione del suo Ken. Insomma alla Warner Bros si sono veramente impegnati. Ma una cosa c'è da dilra, questo per Ryan sarà un bel banco di prova, lui che è considerato tra gli attori piu' impegnati di Hollywood stavolta ha deciso di cimentarsi in qualcosa di piu' ironico e leggero. E sicuramente per farlo ha dovuto cambiare gli abiti.

La dedica di Eva Mendes

Ma una persona che ha mai smesso di perdere la testa per Ryan è la sua compagna da 10 anni, Eva Mendes, che ha condiviso su Instagram una prima fotografia di Ryan che incarna l'amata bambola Mattel Ken per il film della Warner Bros. In una didascalia accanto allo scatto, Eva ha raccontato il successo del suo partner mentre ha rivelato di essere «così eccitata». Un post che ha spiazzato tutti perché i due amano tenere riservata la loro vita privata, ma d'altronde contro una Barbie come Margot anche Eva potrebbe preoccuparsi...