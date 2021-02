Ryan Gosling sarà il protagonista del film "The Actor" di Duke Johnson

Ryan Gosling reciterà in The Actor, un adattamento del romanzo Memory di Donald E. Westlake.

Duke Johnson dirigerà il film e lo produrrà con Abigail Spencer scon la Innerlight Films. Gosling, che produrrà anche insieme a Ken Kao, interpreterà il ruolo principale di Paul Cole, che deve affrontare la sua memoria danneggiata mentre lotta per ricostruire la sua vita dopo essere stato dato per morto e ricoverato in ospedale nell’Ohio degli anni ‘50.

Cole segue un viaggio emozionante per trovare la casa, l’amore e infine se stesso. Ryan Gosling è uno dei volti più celebri e amati del mondo dorato di Hollywood. Nel corso degli anni l’attore ha conquistato pubblico e critica con pellicole in grado di incassare milioni di dollari. Non sono mancati importanti e prestigiosi riconoscimenti, tra questi una vittoria alla settantaquattresima edizione dei Golden Globe nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale grazie al ruolo di Sebastian Wilder all’interno di La La Land, premiato con sette statuette ai Golden Globe e sei agli Academy Awards.

© RIPRODUZIONE RISERVATA