Barbie ha trovato il suo Ken (e che Ken): Ryan Gosling protagonista con Margot Robbie della pelliccola sull'iconica bambola

Sabato 23 Ottobre 2021

Barbie ha trovato il suo Ken, e che Ken. Sarà infatti Ryan Gosling ad affiancare Margot Robbie nel film Barbie della Warner-Bros. L'iconica bambola della Mattel modello delle bambine dagli anni '70 in poi arriva al cinema. Finalmente anche la biondissima e fisicatissima Barbie dovrà così umanizzarsi e affrontare le problematiche della quotidianità, anche se magari sempre nella sua villa a 4 piani e con la sua spider rosa. Diverse fonti hanno riferito che il compagno di Eva Mendes, con la quale condivide due bambine, ha chiuso le trattative per interpretare Ken al fianco di Margot Robbie, scelta per vestire i panni della biondissima Barbie. La pellicola, molto attesa, vede alla regia la candidata all'Oscar Greta Gerwig (nota al pubblico per Lady Bird, vincitore di un Golden Globe per il miglior film commedia o musicale, e Piccole Donne, candidato agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale).

Barbie diventa umana

Non si hanno per il momento ulteriori dettagli ufficiali sul film, ma dalla mente spaziale di Gerwig ci si aspetta una trama avvincente, oltre a un'estetica curata nei minimi dettagli. Certo è che Ryan Gosling sarebbe il Ken più bello di sempre. La regista Greta Gerwig ha anche scritto la sceneggiatura di questa nuova e sicuramente originale pellicola assieme a Noah Baumbach, un progetto che vuole umanizzare la statuaria Barbie, trasformandola di fatto in una ragazza che dovrà presto avere a che fare con le difficoltà della vita di tutti i giorni, lontana dal mondo di Barbieland.

Al momento, non sono noti ulteriori dettagli della trama della pellicola, incluso il ruolo che Ken avrà storia ma induscosso è che i due attori ci fanno già sognare a occhi aperti. Tra i produttori di Barbie troviamo proprio la Robbie con la sua LuckyChap Entertainment, assieme a Mattel Films e a Warner Bros. Pictures. Il ruolo dell’iconica bambola Mattel che da più di 60 si fa amare e desiderare da generazioni di bambini, è stato conteso da attrici di un certo spessore, incluse Amy Schumer e Anne Hathaway. Il via alle riprese è previsto per il prossimo anno, per un’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prevista per il 2023.