Raffaella Carrà, l'addio dei colleghi sui social. Da Vasco Rossi a Patty Pravo: «La più bella e brava di sempre»

Lunedì 5 Luglio 2021, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 20:19

Raffaella Carrà è morta a 78 anni. Icona mondiale della tv, della musica, dello spettacolo del cinema. Tanti colleghi sui social le hanno reso omaggio: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, da Laura Pausini a Patty Pravo. Per tutti lei rappresentava un punto riferimento.

«La più BELLA e la più brava di sempre !! ciao Raffaella», scrive Vasco Rossi su Twitter.

La più BELLA 😍 e la più brava di sempre !! ciao Raffaella❤️ ❤️❤️ wiva #raffaellacarrá pic.twitter.com/dUO2Frveei — Vasco Rossi (@vascorossi) July 5, 2021

«Ciao Raffaella, icona libera, brava e bella. Lots of love». Scrive Zucchero, che in omaggio all'artista e conduttrice, pubblica post con lo stesso testo anche in spagnolo e in inglese.

Ciao Raffaella, icon of freedom, talent and beauty.

Lots of love

Zucchero#RaffaellaCarrà pic.twitter.com/Sj54ZdFX6V — Zucchero Fornaciari (@ZuccheroSugar) July 5, 2021

«Ciao Raffaella ….. sono senza parole. Cuore spezzato». Scrive Patty Pravo, commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.

«5 luglio. Che dolore! Non ci voglio credere...». Lo scrive su Facebook Gianni Morandi. Il post - che ha raccolto in breve tempo migliaia di like e di commenti - è accompagnato da circa 40 secondi di un video che ripropone un duetto tv fra la 'Raffa' e Morandi, che la accompagna anche alla chitarra, sulle note de 'Il mio canto liberò di Lucio Battisti.

«Sei stata, sei e sarai l'unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. raffaella #raffaellacarrà #rip #dep». Lo scrive su twitter Laura Pausini, commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.