Raffaella Carrà, la dedica di Tiziano Ferro è dolcissima: «Sto male, ripenso all'ultima volta che abbiamo riso insieme»

Lunedì 5 Luglio 2021, 18:51

Un rapporto speciale, tanto che Tiziano Ferro a Raffaella Carrà ha dedicato la canzone "Raffaella è mia". E oggi, quando si è svegliato (vive negli Stati Uniti a Los Angeles insieme al marito Victor) ha subito dedicato un messaggio sui social. Una storia, a sfondo nero, senza foto. E il cantante di Latina spiega subito perché: «Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all'ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante belle foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l'amore possibile».

Due anni fa nel programma “A raccontare comincia tu”, Raffaella Carrà aveva parlato benissimo di Tiziano Ferro insieme a Maria De Filippi in una delle puntate: «Tiziano Ferro è fantastico, hai ragione te che potrebbe anche condurre. Non ti dico lo spagnolo, come lo parla, meglio di me e di tutte e mi ha dedicato una canzone che si intitola "E Raffaella è mia"». Poco dopo Tiziano Ferrò ringraziò la cantante e la presentatrice definendole «due delle mie donne preferite. Belle, colte, di classe, con una visione del mondo e dello spettacolo all’avanguardia. Ed entrambe, sono mie!».