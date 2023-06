Re Carlo, quel gesto intimo con la Duchessa di Edimburgo: è Sophie il suo (vero) braccio destro

Martedì 27 Giugno 2023, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 10:14

Durante il secondo giorno del Royal Ascot 2023, l'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha analizzato l'interazione tra il re Carlo III e la duchessa di Edimburgo, Sophie. Durante il tempo trascorso insieme ad Ascot, il gesto della duchessa verso il re ha suggerito dei segnali di preoccupazione. Judi James ha identificato diversi segnali non verbali che indicavano "accenni di preoccupazione e sostegno" da parte di Sophie. Ha notato che il tocco sul braccio di Carlo per attirare la sua attenzione era un gesto gentile. Inoltre, la vicinanza fisica tra i due durante la conversazione indicava un legame profondo. Sophie sembrava anche mettere la mano davanti alla bocca per sussurrare a Carlo, un gesto che rifletteva una connessione intima. Judi ha anche osservato che Sophie e Carlo ridevano in modo simile e condividevano cambiamenti emotivi sincronizzati, dimostrando una vicinanza reciproca.

