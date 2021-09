Domenica 19 Settembre 2021, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 15:09

Secondo un esperto della Casa Reale, l’annuncio della nascita del bambino della Principessa Beatrice potrebbe essere imminente e intanto il marito si sta precipitando in ospedale. La nascita del bambino di Beatrice segnerebbe il 12° pronipote per Sua Maestà e il primo figlio del reale con suo marito Edoardo Mapelli Mozzi. La principessa ha sposato Mapelli Mozzi, 38 anni, nel luglio 2020 in un matrimonio che si è svolto con i partecipanti che hanno mantenuto le corrette distanze per il Covid, dopo che le nozze originali erano state annullate a causa della pandemia di coronavirus.

Beatrice è la primogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson ed è la quinta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo ed è la sorella maggiore di Eugenia, decima nella linea di successione al trono del Regno Unito.

Beatrice ha già un figliastro di nome Wolfie dalla precedente relazione di Edoardo. Il figlio della 33enne sarà il quarto royal baby quest’anno e, in una dichiarazione all’inizio di quest’anno, Buckingham Palace aveva confermato che il bambino della principessa Beatrice sarebbe dovuto nascere in autunno.

La nascita del 2021 segue August Philip Hawke Brooksbank nato dalla sorella di Beatrice, la principessa Eugenie e dal partner Jack Brooksbank , Lucas Philip Tindall nato da Zara e Mike Tindall , e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle.

Il collaboratore reale per ABC e GMA ha dichiarato: «Secondo quanto riferito, la principessa Beatrice si trova in un ospedale di Londra. Sembra imminente la nascita del dodicesimo pronipote della Regina».

I fan reali hanno espresso i loro auguri per Beatrice dopo la notizia, e alcuni si sono chiesti se avrebbe onorato un membro della famiglia reale con il nome del bambino, così come ha fatto sua sorella Eugenie. Il bambino della principessa Eugenia, August Philip Hawke Brooksbank, nato nel febbraio 2021, ha infatti preso il nome dal marito della regina Vittoria, il principe Alberto, il cui secondo nome era Augustus, mentre Philip rende omaggio al nonno di Eugenie e al bisnonno di August, il Duca di Edimburgo, morto ad aprile all’età di 99 anni.