Domenica 12 Settembre 2021

Fa parlare l'assenza di Kate Middleton agli eventi a contatto con il pubblico. La duchessa di Chambridge non adempie agli impegni ufficiali da circa due mesi e il gossip si scatena. C'è chi parla di un quarto figlio in arrivo per lei e William e ricorda che la futura regina ha sempre avuto problemi nei primi mesi di gravidanza con forti e invalidanti nausee. L'esperto reale Russell Myers, tuttavia, ipotizza un altro motivo dietro la sua assenza.

Kate Middleton incinta?

Kate Middleton non si fa vedere in pubblico da circa due mesi e subito si è parlato di una nuova gravidanza, mentre il commentatore reale Russell Myers parla di ragioni più verosimili per le quali si sarebbe assentata. Sarebbe stata lontano dai riflettori per godersi il meritato riposo estivo insieme a tutta la famiglia.

L'assenza della duchessa

Da quando Meghan Markle ed Harry hanno rinunciato alle loro cariche dentro la famiglia reale e il principe Andrea è stato costretto a ritirarsi a vita privata per i continui scandali, la coppia è sempre più indaffarata. Sono coinvolti in qualsiasi tipo di iniziativa, senza dimenticare l'età avanzata della regina Elisabetta. Per questo motivo - suggerisce Myers parlando su Today Australia - Kate e William si sarebbero presi una vacanza più lunga del solito. «Beh, probabilmente non posso rivelare nulla in esclusiva. Penso che la duchessa non sia incinta... la verità è che sono stati in vacanza».