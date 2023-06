La principessa Anna e l'arte del riciclo: ad Ascot indossa lo stesso vestito di 45 anni fa

La principessa Anna ha partecipato al Royal Ascot, l'evento della stagione per i reali di Buckingham Palace e ha scioccato i fan con un abito molto particolare. Si tratta di un evento storico celebrato da oltre 300 anni, in cui si assiste per cinque giorni alle corse dei cavalli dell'ippodromo di Ascot. L'evento dura 5 giorni e ogni giorno ha un proprio dress code, partendo dal primo giorno, il più importante, il Royal Enclosure.

La principessa Anna ha sorpreso tutti i presenti quando, mercoledi 21 è arrivata all'ippodromo indossando un vestito blu molto speciale per lei. La principessa, infatti, aveva già indossato l'abito molti anni prima. Ben 45 anni prima, quando aveva solo 27 anni, la principessa Anna era stata fotografata con lo stesso vestito e il risultato indossato qualche giorno fa è incredibile.

Andiamo a vedere l'occasione in cui è stata immortalata la principessa.

Il vestito indossato 45 anni dopo

I fan più attenti della famiglia reale hanno notato che la principessa Anna, anche lei una cavallerizza molto stimata, aveva indossato per la prima volta il suo vestito blu più di 45 anni fa. All'epoca, la reale stava accompagnando l'amata regina Elisabetta II ad un fidanzamento ufficiale a Buckingham Palace dove accolsero il presidente e la first lady del Botswana, Sir Seretse Khama e Lady Khama, durante la loro visita ufficiale in Gran Bretagna.

In quell'occasione, la Principessa Anna aveva abbinato l'abito a un'elegante borsetta nera con gioielli semplici e i suoi capelli raccolti in una coda di cavallo semplice ma elegante.

Insomma, la principessa Anna ha dimostrato che in 45 anni la sua forma fisica è rimasta impeccabile, grazie, forse, anche al suo impegno nell'equitazione.

Il Dress Code del Royal Ascot

Il Royal Ascot è un evento molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista stilistico. Non si tratta di semplicemente della corsa dei cavalli, ma di farsi notare dalla famiglia reale, con abiti particolari e cappelli stupendi. Il primo giorno del Royal Ascot viene chiamato Royal Enclosure ed è molto importante il dress code. Gli uomini devono indossare sempre un completo con gilet e un cappello a cilindro nero o grigio. Sono ammesse solo scarpe nere e i calzini sono obbligatori. Le donne devono indossare, invece, un cappello con una base minima di 10 cm e tesa larga,con abiti di taglio modesto. Non sono ammesse scollature, trasparenze e spalline. Sono ammessi colori vivaci, stampe floreali, abiti lunghi e fluidi.

Il Royal Ascot, l'evento della stagione è sempre il più atteso dell'anno.