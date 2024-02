I duchi di Gloucester alla ribalta: chi è la coppia che sta aiutando Camilla a tenere le redini della famiglia reale

Con re Carlo e Kate fuori gioco per problemi di salute, tocca sempre più spesso alla regina Camilla tenere le redini della famiglia reale e rappresentare la Corona negli impegni pubblici. Ma non è sola: al suo fianco, in diverse occasioni, sono comparsi il duca e la duchessa di Gloucester. La settimana scorsa Camilla era con la duchessa Birgitte, 77 anni, nata in Danimarca e moglie del 79enne principe Richard, cugino di primo grado della regina Elisabetta II. Hanno presenziato ai Queen’s Anniversary Prizes, onoreficenze conferite alle 22 migliori istituzioni scolastiche e universitarie del Paese in una cerimonia a Buckingham Palace.

Richard e Birgitte, chi sono i duchi di Gloucester

Richard, architetto di formazione, non ha mai cercato le luci della ribalta.

Raramente è stato al centro della scena in eventi pubblici, ma è sempre stato presente per Carlo. Insieme alla moglie svolge compiti reali da 52 anni: l'anno scorso Richard ha presenziato a 172 eventi pubblici, mentre Birgitte a 69 eventi. Il duca non solo fa parte della famiglia reale, ma ha una rete di relazioni aristocratiche, molte delle quali scozzesi. Suo padre, il principe Enrico, era uno dei fratelli minori di re Edoardo VIII e re Giorgio VI.

Figlia di un avvocato, Birgitte van Deurs ha incontrato il duca di Gloucester all’università di Cambridge, a fine anni Sessanta. I due hanno annunciato il fidanzamento nel febbraio 197 e si sono sposati l’8 luglio dello stesso anno. Oggi vivono a Kensington Palace e hanno tre figli: Alexander Windsor conte di Ulster, Lady Davina Windsor e Lady Rose Windsor.

La coppia ha accompagnato Carlo e Camilla alla messa della vigilia di Capodanno alla chiesa St. Mary Magdalene di Sandringham, ed era nelle prime file durante i funerali della regina Elisabetta l’incoronazione di Carlo nel maggio 2023. La duchessa era seduta accanto a re Carlo alla sua festa per il 75esimo compleanno. Ieri ha affiancato la regina durante una cerimonia per la quarta volta nelle ultime settimane, come durante la commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, a Windsor, alla quale il Principe di Galles non è riuscito ad essere presente.