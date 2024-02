Re Carlo, che tumore ha? Ecco perché Buckingham Palace non rivela il tipo di cancro del sovrano

Dire il minimo indispensabile, per evitare speculazioni. È stata l’ex segretaria e addetta alle comunicazioni di re Carlo, Kristina Kyriacou, a rivelare perché Buckingham Palace non ha detto che tipo di cancro ha il monarca. La notizia è arrivata ieri sera: al sovrano è stato diagnosticato un tumore dopo il suo recente intervento chirurgico alla prostata. Il Palazzo, però, ha rifiutato di confermare il tipo di cancro, ma ha confermato che non si tratta di tumore alla prostata: la malattia è emersa durante il precedente ricovero e nel corso di una serie di controlli successivi all’operazione effettuata per risolvere una patologia benigna.

Le cure

Il re ha già iniziato un programma di cure e gli è stato consigliato di rinviare gli impegni in pubblico, che saranno assunti dalla famiglia.

In una dichiarazione di Buckingham Palace si legge: «Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è stato notato un ulteriore motivo di preoccupazione. Successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato un programma di trattamenti regolari, durante i quali gli è stato consigliato dai medici di rinviare i compiti rivolti al pubblico». E ancora: «Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche come al solito. Il Re è grato alla sua equipe medica per il rapido intervento, reso possibile grazie al recente ricovero ospedaliero». La dichiarazione rilasciata dal Palazzo si conclude con queste parole: «Rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che nel mondo sono colpiti dal cancro».

La segretaria

Durante una discussione su Good Morning Britain, i conduttori Susanna Reid e Richard Madeley hanno parlato della diagnosi e hanno chiesto perché il Palazzo abbia scelto di non rivelare il tipo di cancro di re Carlo. L’ex segretaria alle comunicazioni, Kristina Kyriacou, ha spiegato che rivelare di più porterebbe le persone a speculare: «Non aprirei di più la porta. Hanno detto che è stata trovata una forma di cancro e personalmente non avrei consigliato di andare oltre. Penso ci sia tutto il tempo per farlo».