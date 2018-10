Il principe Harry e l'anello nero: dopo il braccialetto ecco l'altro accessorio che indossa sempre

Dopo il braccialetto, spunta un anello nero. Già ieri vi avevamo parlato del braccialetto del principe Harry, da cui non si separa mai da oltre vent’anni (ecco perché). Ma dal primo viaggio in Australia di Harry e Meghan Markle, oltre alla notizia della gravidanza della duchessa e alle sue doti culinarie (il suo banana bread ha conquistato i contadini australiani), è emerso qualcos’altro: un anello al dito di Harry.

Un anello nero, presente sull’anulare della mano destra, ha infatti scatenato tutti: di chi è quell’anello, chi glielo ha regalato e perché lo indossa? Nel giro di poche ore il mistero è stato svelato: quello indossato da Harry non è un anello normale, ma un wearable, un dispositivo elettronico, precisamente un Oura Ring , un anello tecnologico della Oura, una startup finlandese.





Qualcosa di simile, insomma, ad un fit-watch, con la differenza che non si indossa al polso ma al dito: questo anello monitora l’attività fisica svolta nell’intera giornata, salvando i dati in una applicazione. Dunquee il movimento fatto durante la giornata, oltre a monitorare le ore di sonno. Quello indossato da Harrye non è uno dei più cari (il più costoso arriva a oltre mille euro).