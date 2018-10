Meghan Markle in spiaggia con Harry rinuncia ai tacchi: le sue ballerine nascondono un segreto

Passeggiata sulla sabbia per Meghan Markle e Harry, che a Melbourne hanno fatto una puntatina in spiaggia per incontrare i bagnini e perchè se sei in Australia non puoi non fare una passeggiata in spiaggia.

I due, futuri genitori, sono apparsi come al solito affiatati e innamorati, passeggiando per la spiaggia mano nella mano. E Meghan per l'occasione ha anche dismesso i tacchi e sfoggiato un paio di ballerine che aveva già indossato qualche giorno fa a Sidney. Ma non ballerine qualsiasi: le scarpe, del marchio americano Rothy's, costano 110 euro e sono totalmente eco-friendly essendo state create partendo da bottiglie di plastica riciclata.



Il must have di questo viaggio però è sicuramente il trench firmato Martin Grant che Meghan continua a indossare su quasi tutti gli abiti: letteralmente mai più senza.



