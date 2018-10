​Il principe Harry e quel braccialetto che indossa da vent'anni. Il motivo è commovente

Perché il principe Harry indossa sempre lo stesso braccialetto? In tanti hanno notato, sul braccio destro del secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana, la presenza di un braccialetto molto particolare, e non da oggi. Sono più di dieci anni che nelle foto che lo ritraggono Harry indossa questo monile, e solo ultimamente se ne è scoperto il vero motivo.

Motivo che riporta alla mamma di Harry, Lady D, rimasta nei cuori di tutti i sudditi britannici ma non solo, morta a Parigi quando il principe era poco più di un bambino. Dopo la morte di Diana infatti, Carlo portò i figli in Africa per un viaggio terapeutico, per staccare la mente dalla tragedia che era avvenuta: proprio dall’Africa sia lui che il principe William tornarono con un souvenir speciale, proprio questo braccialetto, al quale Harry si è affezionato come a nessun’altra cosa al mondo.



Harry aveva solo 12 anni quando sua mamma morì: sarebbero dunque oltre vent’anni che il principe indossa questo speciale braccialetto, che evidentemente gli ricorda ciò che ha passato dopo la perdita di Lady Diana. E come dimostrano le foto che vi mostriamo,. E il motivo è struggente.