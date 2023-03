Pippo Inzaghi papà bis: «È arrivata Emilia». Il dolce post di benvenuto dei neo genitori. Chi è Angela Robusti la compagna dell'ex bomber

«Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA». Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori bis. A comunicare a tutti il lieto evento è Pippo sulla sua pagina Instagram. La piccola è venuta alla luce a Brescia, intorno alle 4 di notte di martedì 21 marzo. «Nostra immensa gioia». Nella foto si vede la mano della piccola stretta da quella della madre in ospedale. «La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore, vi ringraziamo per i tanti auguri». termina così il dolce post di papà Inzaghi.

A fare da eco al neo papà arriva la mamma. «Emilia, il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia». Angela per dare il benvenuto alla piccola mette a corredo del post l'immagine della prima poppata. Christian Vieri, Alino Diamanti, Simona Ventura, Cristian Brocchi e Francesco Moriero sono stati alcuni dei vip che hanno commentato la nieta notizia.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti avevano annunciato di essere in attesa della seconda figlia sui social lo scorso 24 ottobre, nel giorno del primo compleanno del loro primogenito Edoardo.

Angela Robusti è una modella e organizzatrice di eventi che è diventata nota al pubblico dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2017. Il primo incontro trai due è avvenuto casualmente 6 anni fa, a Venezia. In laguna si recarono entrambi a una festa controvoglia. Entrambi al bancone di un locale chiesero al barman un bicchiere d'acqua. Pippo fu subito stregato dalla Robusti e le chiese il numero. Lei, 15 anni meno di lui, rifiutò. Il calciatore non si arrese e contattò la ragazza sui social fin quando riuscì a portarla a cena fuori in un ristorante stellato. Da quel momento non si sono mai lasciati: la convivenza, poi l’arrivo di Edoardo e adesso quello di Emilia.

Al matrimonio ci pensano da tempo, e arriverà nel 2024, per ora hanno pensato ad allargare la famiglia.