Claudio Amendola, età, figli, ex mogli, la malattia, la separazione da Francesca Neri e i ristoranti: chi è l'ospite della Fagnani

Claudio Amendola ospite dell'ultima puntata di Belve, stasera in tv alle 21.20 su Rai2. L'attore, conduttore televisivo e regista italiano sarà nel programma condotto da Francesca Fagnani per un'intervista pungente e senza sconti. L'attore sotto i riflettori del gossip sia per la sua promettente carriera ma anche per la sua vita privata. Ma chi è Claudio Amendola?