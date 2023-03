Ornella Vanoni, età, amanti, figli, marito, gli aborti, la "lunga storia d'amore" con Gino Paoli e la malattia: chi è l'ospite di Francesca Fagnani

Amata da tutti, stasera in tv, Ornella Vanoni, sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve. Soprannominata La signora della canzone italiana, è una delle artiste nostrane dalla carriera più longeva: in attività dal 1956. Oggi, martedì 21 maro, alle 21.20 su Rai 2, l'artista sarà protagonista dell'ultimo giro dei pungenti e ironici faccia a faccia in cui la compagna di Enrico Mentana si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ma chi è Ornella Vanoni?