Pensionata vince una villa da oltre 5 milioni alla lotteria e la mette in vendita: «Voglio aiutare i miei nipoti»

«Mi stavo solo sistemando per un normale venerdì sera davanti alla televisione, quando ho saputo di aver vinto una villa. Non potevo crederci. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare i miei figli, la seconda è stata aprire una bottiglia di vino rosso». Così la contabile in pensione June Smith, vedova inglese di 74 anni e nonna di sei nipoti, a maggio raccontava il suo rarissimo colpo di fortuna: grazie a un biglietto per la lotteria pagato 25 sterline, aveva vinto una casa da sogno. Una lussuosa villa di tre piani a Fowey, località balneare della Cornovaglia, con sette stanze da letto. Esente da ipoteca e con bollo e spese legali coperte. È chiamata "Pieds Dans L'Eau" (trad. "Piedi nell'acqua") e non è un caso, dato che la tenuta si affaccia sulle acque del fiume omonimo. Valore stimato: 5,3 milioni di euro.

La lotteria in questione era stata organizzata dalla società americana "Omaze", nota per organizzare aste benefiche "aperte a tutti": chiunque può partecipare, pagando un biglietto a un prezzo accessibile. I più fortunati, estratti a sorte, si aggiudicano i premi. Il ricavato complessivo della vendita dei biglietti viene impiegato per finanziare progetti di beneficenza. Secondo il Daily Mail il premio che la signora Smith si è aggiudicata - insieme a una cifra di 100mila sterline - è stata ritenuta la vincita più proficua mai registrata in Gran Bretagna.

La vacanza

June Smith ha ricevuto da poco le chiavi della tenuta. Decisamente più grande e spaziosa rispetto alla casa dell'Essex in cui ha vissuto negli ultimi 17 anni, dotata "solo" di due camere da letto.

Ma nonostante ciò, la donna non andrà a vivere in quella villa di lusso: ha deciso di venderla, per lasciare una cospicua eredità ai nipoti. Non prima, però, di aver provato le sensazioni di vivere in una casa da celebrità: «Volevo godermi almeno una vacanza con la famiglia in questa villa prima di metterla sul mercato», ha dichiarato la fortunata. Detto fatto: «La casa è meravigliosa. È stata una vacanza che ricorderò per il resto dei miei giorni», ha aggiunto la donna in pensione.

La vendita

La proprietà ora è già in vendita sul sito Rightmove, uno dei principali portali britannici per la vendita di case. Gli agenti di vendita di "JB Estates" hanno già incontrato alcuni potenziali acquirenti. Il calcolatore dei mutui del sito, stima possibili rimborsi da oltre 30mila euro al mese. «Il ricavato della vendità farà un'enorme differenza per tutti noi», ha aggiunto la signora Smith. Lei continuerà a vivere nella stessa casa che condivideva col marito Ron, scomparso a 74 anni un anno fa, a causa di un attacco cardiaco.