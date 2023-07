Lotteria, sostiene di essere la vincitrice di un miliardo (ma era una truffa). «Voleva solo apparire in televisione»

Vincere alla lotteria è il sogno di molti: soldi, fama e gloria. Ma c'è anche chi si accontenta solamente di apparire in televisione. Ed è ciò che è accaduto negli Stati Uniti. Una donna ha affermato di essere la vincitrice del jackpot Powerball da 1,08 miliardi di dollari. In realtà la nipote del proprietario del negozio in cui è stato venduto il biglietto, come riporta il Daily Mail, ha detto che la donna non ha mai vinto il premio.

Sarai Palacios, nipote di Nabor Herrera, proprietario di Las Palmitas Mini Market vicino a Skid Row, a Los Angeles, ha dichiarato al Mail che la donna non aveva vinto il jackpot. «Non so perché l'abbia fatto.

Credo che volesse solo apparire in TV», ha detto Palacios. «Non sappiamo ancora chi sia il vincitore. Non si sono ancora fatti avanti», ha aggiunto.

La Lotteria della California ha confermato giovedì che il negozio aveva venduto il biglietto vincente, che rappresenta il terzo jackpot Powerball più grande - il sesto più grande jackpot della lotteria statunitense - e mai vinto.

La donna, non identificata, è entrata nel negozio venerdì, piangendo e rispondendo «sì» a un giornalista che le chiedeva se avesse vinto un biglietto, prima di uscire bruscamente dal negozio e salire su un'auto, secondo un video condiviso da Inside Edition. Nel video integrale si sente la donna dire: «Ho paura in questo momento. Ho tanta paura». Poi abbraccia le persone nel negozio prima di dire: «Devo trovarlo» e fuggire, secondo il Daily Mail.

Herrera, che ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il suo negozio avesse venduto il biglietto vincente fino a quando non è arrivata lì giovedì, ha detto al canale che pensava che la dichiarazione della donna fosse «falsa», poiché non era una cliente abituale e perché non ha mai reclamato realmente la vincita.

The $1.08 billion Powerball jackpot was sold in Los Angeles Again! One block away from Skid Row! I hope this woman is smarter than the dope who won the $2.04 billion Powerball. He Didn’t hire a lawyer, and bought a Mansion without an LLC up the hill from my old place. pic.twitter.com/8xUo1Z0HfL — Flesh Gordon (@TheFleshGordon) July 21, 2023

Il proprietario del negozio riceverà una ricompensa di 1 milione di dollari per aver venduto il biglietto. Il negoziante Ha dichiarato a K-CAL News che intende utilizzare parte della vincita per portare la sua famiglia in vacanza. La vincita di 1 miliardo di dollari segue 38 estrazioni consecutive in cui nessuno ha vinto il jackpot. L'anno scorso il