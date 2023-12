Paola Caruso in lacrime a Verissimo: «Mio figlio ha un danno permanente, non sarà più come prima»

Paola Caruso ha raccontato a Verissimo con Silvia Toffanin le condizioni di salute del suo bambino Michele che, da qualche tempo, sta affrontando varie terapie per risanare i danni riportati a un nervo dopo l'iniezione di un medicinale in Egitto. La showgirl ha pianto spiegando che i dottori le hanno detto che non hanno notato nessun miglioramento delle condizioni del piccolo che, in futuro, dovrà essere operato di nuovo.

Paola Caruso nella sua intervista a Verissimo ha spiegato: «Ieri abbiamo fatto la visita a 6 mesi dall’intervento ma Michele non è migliorato quindi il dottore ha detto che purtroppo il danno che gli hanno fatto è permanente, non c’è stato nessun miglioramento in quest'anno. L’operazione è andata bene ma il nervo… il medicinale è stato talmente tossico che il nervo non ha ripreso le sue normali funzioni. Io non ci credo, non dormo, è tutto il giorno che piango perché in un secondo è cambiato tutto, non sono ancora riuscita a metabolizzare. In questi mesi ho visto che non ci sono stati miglioramenti».

Poi, in lacrime, Paola ha continuato: «Purtroppo questo nervo lesionato è l’unico del corpo che non ricresce facilmente e se non ricresce la situazione è questa, non ci sono tecniche che risolvano il problema. Io mi fido di questo dottore e adesso l’unica cosa è continuare con il tutore e tanta fisioterapia. Durante la crescita, dovrà sottoporsi a vari interventi perché non avendo il sostentamento dei muscoli, le ossa potrebbero crescere deformate. Sono sconvolta, io non mi preoccupo del mio dolore, il mio dolore è il dolore di mio figlio. Mi spaventa quello che dovrà affrontare Michele».

Infine, Paola Caruso ha concluso riprendendo le sue parole, quando disse "Sogno di rivederlo correre": «Un sogno infranto perché Michele non potrà più essere come prima, quindi, non so, sono sconvolta da tutto questo.

Lui non sa nulla, ovviamente, secondo me, lui è così intelligente che anche se io non gli dico certe cose, lui le sa già. Prima mi chiedeva quando avrebbe potuto tornare a calcio o a togliere il tutore, ora, non me lo chiede più. È come se lui avesse capito che la sua condizione è questa e magari è riuscito ad andare oltre, prima di me. Il nostro destino ci ha riservato questo. Io ancora non l’ho accettato. Io penso tutti i giorni a quando ho acconsentito di fare quella puntura, magari il troppo amore, mi ha portato a fare questo errore perché aveva la febbre. Se fossi stata un po’ meno protettiva magari non sarebbe successo».