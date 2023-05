Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato: «Ora bisogna solo pregare. Forza amore mio sei più forte di me»

Paola Caruso torna a sperare. Il figlio è stato operato e «ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia». Ha aggiornato i suoi fan su Instagram la showgirl raccontando che l'operazione di Michelino è stata eseguita nell’ospedale Gaslini di Genova ed è andata bene. Una foto che la ritrae sorridente in auto insieme al figlio, che dal quel viaggio in Egitto a causa di un farmaco che gli è stato iniettato non può più camminare. Ha un gelato tra le mani il piccolo, ed è sdraiato sul sedile anteriore a fianco a mamma Paola.

Paola Caruso in lacrime per il figlio: «Michele ha solo una possibilità per tornare a camminare. È un caso che non si vedeva da 20 anni»

Paola Caruso, il figlio è stato operato

«Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare», così la Caruso inizia il suo lungo post di ringraziamenti e ci "finisce" dentro anche Silvia Toffanin.

«A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo.

L'augurio è per se e per Michele. Paola spera che questo intervento possa far tornare il figlio a camminare e a condurre una vita serena. L’operazione è andata bene e ora bisogna aspettare per vedere come reagirà il piccolo alla riabilitazione.

Paola Caruso, il figlio che non cammina più e l'odio sui social: «Stai inventando tutto». Lei replica: «Quanta ignoranza»

Cosa era successo

Michele durante un viaggio in Egitto con la mamma ha avuto l'influenza così i medici gli hanno fatto un'iniezione per farlo guarire. Ma le cose non sono andate come previsto. Il farmaco che gli è stato dato ha compromesso la mobilità del piccolo che non riusciva più a camminare. In questi mesi Michelino riusciva a muoversi grazie a un tutore senza il quale non poteva stare. Per questo oggi Paola spera vivamente che suo figlio possa tornare a camminare senza l’uso del tutore.