Europei di Salto Ostacoli: da Antonella Clerici a Elettra Lamborghini, è parata di vip. Paola Caruso diventa un'amazzone

All'Ippodromo Snai Siro di Milano, per la quinta e ultima giornata dell'“Italia. Open to meraviglia-FEI Jumping European Championship 2023”, l'Europeo di Salto Ostacoli che si è concluso oggi a Milano, ci sono davvero tutti. Da Antonella Clerici a Elettra Lamborghini sono tanti vip che non son ovoluti mancare. Sorpresa Paola Caruso in versione amazzone.

Didascalia

Antonella Clerici

Sfilata di vip afli Europei di salto ostacoli di Milano. A fare gli onori di casa il sindaco, Giuseppe Sala, che mercoledì scorso aveva partecipato alla cerimonia di apertura della manifestazione. «Penso che la nostra città sia un bel 'prodotto', perchè ha una storia, ha tanto presente e tanto futuro - le parole del primo cittadino - In tutto questo lo sport è fondamentale, ormai tutti sono nel mondo dello sport. Il nostro metodo è sempre questo: associare il valore in sé della città con degli eventi».





In attesa di tornare in tv con "E' sempre mezzogiorno" (Dal 28 settembre su Rai 1) Antonella Clerici si sta godendo le meritate vacanze facendo un salto, anche lei, all'Ippodromo. Antonellina nazionale, che ha posato per una foto ricordo con il sindaco e con il presidente Fise Marco Di Paola, ha svelato una sua inedita passione: «Il mio compagno è un allevatore di cavalli e mia figlia monta - ha raccontato la conduttrice - A casa mia ci sono sempre cavalli e sono sempre circondata da questi animali meravigliosi, che amo molto».

Non è voluta mancare Gaia Bulgari, discendente della famiglia che ha dato vita alla maison di alta gioielleria famosa in tutto il mondo: ha rilanciato il Centro Ippico di Punta Ala, riportando il campo di polo ad antico splendore al punto che quest'anno ha ospitato gli Europei femminili della disciplina.

Elettra lamborghini

La passione di Elettra Lamborghini per i cavalli è nota a tutti, la sua presenza oggi all'ippodromo, in total look Gucci, è quasi "d'obbligo". Attualmente in tv su Disney+ investe di giudice di Italia’s Got Talent, la Lamborghini è stata sommersa dai fan che le hanno chiesto selfie e autografi a cui non si è mai sottratta.

«Sono contenta di essere qui e credo sia un evento bellissimo - ha raccontato - Finalmente gli Europei di salto ostacoli sono stati programmati in Italia e, in particolare, a Milano. Vado a cavallo da quando ero piccola e se c’è una costante nella mia vita sono proprio i cavalli. In Italia forse siamo un po’ indietro per capire l’equitazione che è una disciplina super nobile e, grazie a questo appuntamento milanese, spero che la gente possa conoscere meglio cosa il cavallo può dare».

Massimo Ambrosini

Da calciatore, è stato protagonista per quasi venti anni a San Siro, vincendo tutto. Oggi, per la quinta e ultima giornata dell'“Italia. Open to meraviglia-FEI Jumping European Championship 2023”, l'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini si è riavvicinato allo stadio che da calciatore è stato per così tanto tempo la sua "casa", per fare rotta sull'Ippodromo Snai San Siro. Del resto al cuore, è lui stesso a spiegarlo, non si comanda.

«Sono qui in qualità di padre di una figlia, Angelica, che si è innamorata di questo sport - racconta Ambrosini, oggi apprezzata seconda voce di DAZN e Amazon Prime - Quindi, sono venuto qui a vederlo volentieri anche se avevo già visto con lei un paio di gare. L'organizzazione è stata perfetta, è uno sport di concentrazione, adrenalinico...in poco tempo non puoi sbagliare mai. E' stato un bello spettacolo».

Per Milano è stata un'estate incredibile: «Una svolta non solo sportiva, ma architettonica, culturale, urbanistica, di mentalità - riflette l'ex centrocampista, che in carriera ha giocato anche con Fiorentina - Milano secondo me ha scalato la gerarchie delle grandi capitali, europee e mondiali, sia come qualità di vita sia come bellezza, disponibilità, intrattenimento. Penso ai concerti, allo sport, a tutto quanto: stare qui è davvero un piacere!».

Paola Caruso

Tra i vip presenti in una veste decisamente inedita anche Paola Caruso. L'ex "Bonas" di Avanti un altro ha tolto i panni da showgirl per vestire quelli da amazzone:«Essere mamma è la mia priorità, ma sto riprendendo a montare, ho bei progetti con i miei sponsor e la Fise, che è un po' la mia seconda famiglia. Devo riprendere ad allenarmi, ma presto tornerò a essere un'amazzone, che è la veste che mi calza meglio...».

Sui progetti per il futuro la Caruso ha le idee chiarissime: «Sto per lanciare una linea di abbigliamento mia: ho il nome, ho tutto e devo solo andare online. Ma prima, ripeto, voglio tornare a essere un'amazzone!»