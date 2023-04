Kodo Nishimura, chi è il monaco attivista Lgbtq+ ospite a Verissimo? Il percorso tra buddismo e make-up: «Voglio ispirare le persone»

Kodo Nishimura ospite a Verissimo. Torna oggi, sabato 22 aprile alle 16.30 su Canale 5, l'appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin. Saranno moltissimi gli ospiti che si metteranno a nudo per raccontarsi ai telespettatori. Insieme al monaco buddista giapponese make up artist sostenitore attivo dei diritti Lgbtq ci saranno anche Federica, l'ultima eliminata dal Serale di Amici, Antonia Liskova, protagonista del film "Il Patriarca", Milena Miconi e Martina Stella. Inoltre ci sarà Paola Caruso che aggiornerà Silvia sulle condizioni di salute del suo bambino Michele che sta lottando per tornare a camminare come prima del danno causatogli da un'iniezione effettuata scorrettamente e infine Vladimir Luxuria. Dunque vediamo insieme, chi è Kodo Nishimura.