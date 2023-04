Milena Miconi a Verissimo, l'unica (per ora) ex del Gf Vip ospite a Canale 5: il motivo della scelta di Pier Silvio Berlusconi. Età, marito e figli: chi è l'attrice

Milena Miconi ospite a Verissimo. Torna oggi, sabato 22 aprile alle 16.30 su Canale 5, l'appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin. Saranno moltissimi gli ospiti che si metteranno a nudo per raccontarsi ai telespettatori. Insieme alla show girl ci saranno anche Federica, l'ultima eliminata dal Serale di Amici, Antonia Liskova, protagonista del film "Il Patriarca" e Martina Stella. Inoltre ci sarà Paola Caruso che aggiornerà Silvia sulle condizioni di salute del suo bambino Michele che sta lottando per tornare a camminare come prima del danno causatogli da un'iniezione effettuata scorrettamente e infine Vladimir Luxuria e Kodo Nishimura, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+, nonchè monaco buddista e make-up artist. Dunque vediamo insieme, chi è Milena Miconi.