Verdone sui luoghi del nuovo film: il post dal lungomare di Otranto

Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Otranto. E qui, nei dintorni, abbiamo quasi ultimato i sopralluoghi più delicati del film. Praticamente ad oggi abbiamo percorso 1.200 km andando su e giù per la Puglia. E con domani arriveremo a 1.500».Inizia così il post che l’attore e registaha lanciato attraverso i suoi profili social.Verdone, come si sa, in questi giorni è nel Salento per individuare le location del suo nuovo film che girerà proprio in Puglia, come egli stesso ha annunciato in occasione del Festival del Cinema Europeo che si è svolto a Lecce nei giorni scorsi.Alcuni giorni fa Verdone aveva diffuso una propria foto scattata a Polignano a Mare, altra possibile location per le riprese, ma il lavoro di ricerca è ben più lungo, visto che il progetto cinematografico al quale sta lavorando, ha spiegato lui stesso, è una sorta di “road movie” che si svolgerà lungo buona parte della costa pugliese. Per questo motivo c’è la necessità di girare molto per trovare i posti migliori in cui ambientare le riprese.“È molto faticoso - ha continuato nel suo post di ieri il regista - ma il film lo costruisci in questa fase di preparazione. Visto che è il mio primo film in Puglia devo cercare di farla bella. Come nella realtà è”.Quindi conclude: “Buona giornata a tutti voi. E grazie all’ospitalità e gentilezza di tutti quelli che abbiamo incontrato. Carlo Verdone”.