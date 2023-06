Nunzia De Girolamo a Estate in Diretta: «A Ballando con Le Stelle fu un calvario, non riuscivo ad alzarmi dal letto»

Nunzia De Girolamo sta scaldando i motori per l'edizione estiva de La vita in diretta, dal titolo Estate in diretta, che la vedrà al timone insieme a Gianluca Semprini. Ospite a Unomattina estate, su Rai 1, ha parlato del suo recente passato, compresa la parentesi a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, a cui prese parte in coppia con Raimondo Todaro.

L'infortunio

Durante Ballando, la De Girolamo incappò anche in un brutto infortunio.

E ricorda: «Dopo una caduta mi sono rialzata più forte, lì io e Raimondo Todaro ci siamo fatti male e siamo stati trattati in ospedale, ci sono state mattine che non riuscivo ad alzarmi dal letto». Insomma, partecipare a quel programma ha chiesto un significativo sforzo fisico.

Il nuovo programma

Poi le domande sul suo prossimo impegno, Estate in diretta, che esordirà la prossima settimana. «Io metterò in campo tutta la mia curiosità - assicura -. Sono una grande lettrice di gialli e sono una tipa sempre curiosa. Avrò anche la sensibilità umana di sapere che dall'altra parte ci sono vite e sofferenze: la narrazione deve essere sempre garbata»